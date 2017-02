Prozess in Stuttgart Wollte Terror-Verdächtiger nur Bienen züchten?

Von red/dpa 16. Februar 2017 - 17:24 Uhr

Ein 30-Jähriger steht in Stuttgart vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich in Syrien zum Terroristen ausbilden lassen wollte.Foto: dpa

Er soll auf dem Weg nach Syrien gewesen sein, um Terrorkämpfer zu werden. Vor Gericht sagt der 30-Jährige hingegen, er habe Bienen züchten wollen und Ruhe gesucht.

Stuttgart - Im Prozess um die geplante Terror-Ausbildung eines 30-Jährigen in Syrien hat der Beschuldigte die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sei ein friedfertiger Mensch, habe vor seiner Reise im Sommer 2016 Richtung Osten unter Reizüberflutung gelitten und vor allem Ruhe und Zeit zum Beten gesucht, sagte der zum Islam konvertierte Mann am Donnerstag am Landgericht in Stuttgart. Er habe sich vorgestellt, Bienen zu züchten und Stille zu finden. Wenn er anderes geäußert habe, „dann war das nicht ich. Dann war das etwas krankhaft Wahnhaftes in mir, wofür ich mich schäme“. Der Mann gilt wegen einer psychischen Erkrankung als vermindert schuldfähig.

Mehr zum Thema

Ihm werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und ein Vergehen gegen das Passgesetz vorgeworfen. Laut Anklage war er mit einem Zug von Tübingen über Stuttgart und schließlich Richtung Belgrad gereist sein, obwohl ihm sein Pass entzogen und eine Ausreise untersagt worden war. Der 30-Jährige wollte demnach nach Syrien, um sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Sein Ziel sei es auch gewesen, Menschen zu töten.

Der Mann nimmt seit Jahren Medikamente

Extrem langsam aber mit klarer Stimme schilderte der 30 Jahre alte Mann seine Lebensgeschichte, die seit seinem 2,5er-Abi in Tübingen durchzogen ist von psychischen Problemen, Studien- und Jobwechseln sowie Neuanfängen in verschiedenen Orten. Immer wieder fiel er auch durch Gewalt auf, schlug etwa eine Mitbewohnerin und sogar seine seit früher Jugend getrennt lebenden Eltern. „Wenn das so war, tut es mir leid. Ich schäme mich dafür“, sagte er am Donnerstag.

Etliche Male wurde er in Kliniken eingewiesen, nimmt seit Jahren Medikamente. Seit er Anfang 2014 zum Islam konvertierte und sich nach dem Propheten Jonas benannte, versuchte er immer wieder, auch seine Großeltern in Konstanz und seine Eltern zu diesem Schritt zu bewegen. Er weinte, wie er erzählte, wenn sie es nicht taten. Seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gilt als wahrscheinlich.

Was er sich für seine Zukunft wünsche, fragte die Vorsitzende Richterin Manuela Haußmann. „Ein integres Leben in Frieden“, sagte der 30-Jährige. Der Prozess wird fortgesetzt. Es sind noch drei Termine bis zum 27. März geplant.