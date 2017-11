Prozess in Freiburg Fernfahrer gesteht Mord an Joggerin

22. November 2017

Eine Frau legt Blumen für die getötete Joggerin auf dem Marktplatz in Endingen nieder (Archiv). Foto: dpa

Im Prozess um den Mord an einer Joggerin hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Der 40-jährige Mann räumte ein, Carolin D. aus Endigen getötet zu haben.

Freiburg - Im Prozess um den Mord an einer Joggerin hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Der 40-jährige Catalin C. räumte am Mittwoch zu Beginn des Verfahrens vor dem Landgericht Freiburg ein, die damals 27-jährige Carolin G. aus Endigen im vergangenen November getötet zu haben. Es tue ihm leid.

Rund ein Jahr nach dem Sexualmord an der Joggerin in Endingen bei Freiburg hat der Prozess gegen den angeklagten Lastwagenfahrer begonnen. Dem 40 Jahre alten Familienvater und Berufskraftfahrer werden Mord und besonders schwere Vergewaltigung zur Last gelegt, sagte Oberstaatsanwalt Tomas Orschitt zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Freiburg. Er habe Anfang November vergangenen Jahres die 27-Jährige in einem Waldstück in den Weinbergen von Endingen vergewaltigt und getötet. Die Frau war alleine joggen, als sie attackiert wurde. Den Mord hat er nun zu Prozessbeginn gestanden.

Dem Angeklagten wird ein zweiter Mord vorgeworfen

Zudem wird dem Angeklagten aus Rumänien der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austausch-Studentin aus Lyon im Januar 2014 in Kufstein in Österreich vorgeworfen. An beiden Tatorten waren identische Spuren gefunden worden. Außerdem zeigten Handydaten des Angeklagten, dass er in Endingen zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts war. Der Mann war im Juni dieses Jahres festgenommen worden. Ein Urteil soll Ende Dezember gesprochen werden.