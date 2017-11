Prozess Gefängnisstrafen für Schlecker-Familie gefordert

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft für Anton Schlecker. Auch seine beiden Kinder sollen ins Gefängnis.

Stuttgart - Im Prozess gegen den Ex-Drogeriemarktkönig Anton Schlecker und weitere Familienmitglieder vor dem Landgericht Stuttgart ist am Montag auf die Zielgerade eingebogen. Die Staatsanwaltschaft forderte am Ende ihres knapp dreistündigen Plädoyers Freiheitsstrafen für alle drei Angeklagten: Das Strafmaß für den Hauptangeklagten Anton Schlecker wird mit drei Jahren Haft veranschlagt, für seinen Sohn Lars Schlecker forderten die Strafverfolger zwei Jahre und zehn Monate, für seine Tochter Meike Schlecker zwei Jahre und acht Monate ohne Bewährung.

In ihrem Plädoyer sah es die Staatsanwaltschaft als erwiesen an, dass den Angeklagten spätestens seit Ende 2010 – mehr als ein Jahr vor der Insolvenz des Drogeriekonzerns – bewusst sein musste, dass die Pleite nicht mehr abzuwenden ist. „Sie wussten zu diesem Zeitpunkt, dass die Sanierung zu spät kommt und sich eine Insolvenz nicht mehr verhindern lässt“, sagte ein Vertreter der Anklage. Die Zahlungsunfähigkeit habe dem Ehinger Unternehmen bereits seit Ende 2009 gedroht, seitdem sei es nur noch darum gegangen, finanzielle Löcher zu stopfen. Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2011 und der Insolvenzanmeldung im Januar 2012 sollen die Angeklagten Gelder in erheblichem Umfang beiseite geschafft und so dem Zugriff der Gläubiger entzogen haben.

Aus Sicht des Verteidigers von Anton Schlecker, Norbert Scharf, könne von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit dagegen „nicht vor Mai 2011“ ausgegangen werden. Erst im Dezember 2011 sei Schlecker in Gesprächen mit dem Großlieferanten Markant bewusst geworden, dass die Krise nicht mehr mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln bewältig werden kann. „Niemand in diesem Gerichtssaal wird an den zahlreichen Aussagen von Zeugen vorbeikommen, die hier ausgesagt haben, dass Anton Schlecker bis zuletzt von der Rettung seines Unternehmens überzeugt war“, so Scharf in seinem Plädoyer. Die Vertreter der Anklage hatten zuvor erklärt: Dass sich Anton Schlecker „die Niederlage nicht eingestehen wollte“, habe nichts damit zu tun, dass er seine Lage nicht verstanden hätte.

Unter den Schlecker zur Last gelegten Taten wertete die Staatsanwaltschaft zwei als besonders schwere Fälle des Bankrotts, die mit „erhöhter krimineller Energie“ ausgeführt worden seien. Beide beziehen sich auf überhöhte Stundensätze, die die Schlecker-Logistiktochter LDG über viele Jahre hinweg dem Mutterkonzern in Rechnung gestellt habe und die 2011 sogar noch erhöht wurden. Die LDG war im Besitz von Lars und Meike Schlecker. Ihrem Vater sei es allein darum gegangen, durch die überhöhten Stundensätze das Geld im Familienvermögen zu halten. Durch diesen „verschleiernden Weg“ und ein „besonders raffiniertes Tatvorgehen“ habe er einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Dabei habe der heute 73-jährige einstige Firmenpatriarch vorsätzlich gehandelt und den Gläubigern mit Absicht geschadet.

Die Verteidigung widersprach diesem Vorwurf: „Herr Schlecker ging von der Angemessenheit der Stundensätze aus“, sagte Schleckers zweiter Verteidiger Maximilian Heiß. Sein Anwaltskollege Scharf fügte hinzu, er halte es für abwegig, von „rücksichtslosen oder anstößigem Verhalten“ zu sprechen. „Wir haben es nicht mit einem besonders schweren Fall zu tun, sondern mit einen minderen, einen ungewöhnlichen Fall.“ Schlecker sei ein Einzelkaufmann, der mit seinem gesamten Vermögen für das Unternehmen hafte, und er hätte schon in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt, „hunderte Millionen Euro beiseite zu schaffen“ – hätte es aber nicht getan.

Die Staatsanwaltschaft geht insgesamt von einer Schadenssumme in Höhe von gut 16 Millionen Euro aus. In einer Reihe von weiteren Fällen, die die Anklagevertreter in ihrem Plädoyer anführten, sei eine „seit Jahren gelebte Praxis in der Familie“ fortgesetzt worden, wobei ein „Schmälern der Insolvenzmasse in Kauf genommen wurde“. Dabei handelt es sich etwa um Geldgeschenke in Höhe von 800 000 Euro an Schleckers vier Enkelkinder, die Zahlung einer Privatreise der Familie nach Antigua im Wert von 58 000 Euro sowie die Einrichtung einer Eigentumswohnung seines Sohnes Lars in Berlin für knapp 330 000 Euro. Grundstücksgeschäfte, die seine Kinder begünstigten, habe Anton Schlecker vorsätzlich dem Insolvenzverwalter verschwiegen und darüber auch eine falsche eidesstattliche Erklärung abgegeben, lautet ein weiterer Vorwurf. Die Grundstücke seien zudem deutlich unter dem Verkehrswert verkauft worden. „Die Verhandlung hat nichts ergeben, das diese Darstellung unterstützt“, hielt Schleckers Verteidiger Heiß entgegen.

Schleckers Kinder sollen sich im Falle der Stundensätze der Beihilfe zum Bankrott schuldig gemacht haben. Ihnen wird darüber hinaus auch Insolvenzverschleppung sowie vorsätzlicher Bankrott und Gewinnsucht in besonders schwerem Fall vorgeworfen: Lars und Meike Schlecker haben demnach Ende Januar 2012 durch die Entnahme von sieben Millionen Euro als vermeintliche Vorab-Gewinnausschüttung eine Überschuldung und damit die Krise bei der Logistik-Tochter LDG herbeigeführt. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete dies als „unsittlich und rücksichtslos“ gegenüber den Gläubigern. „Dieser Vorgang war nichts anderes als ein Griff in die Kasse, der als Vorabgewinnausschüttung getarnt wurde.“ Ein Gewinn in derartiger Höhe sei in keiner Weise zu erwarten gewesen, zumal der einzige Kunde des Logistikers gerade wegbrach. Insolvenz habe die LDG erst vier Monate später angemeldet.

Die Angeklagten hatten nach Darstellung der Staatsanwaltschaft nie ernsthaft vor, das Geld von ihrem Privatvermögen in die Firma zurückzuführen, selbst dann nicht, als LDG Insolvenz angemeldet hat. Sie hätten es erst Ende 2013 im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Insolvenzverwalter getan. „Die spätere Schadenswiedergutmachung ändert nichts daran, dass es sich um einen besonders schweren Fall der Untreue handelt“, so der Staatsanwalt abschließend.