Prozess Baden-Württemberger soll Frau mit Peitsche getötet haben

Von red/dpa 06. Januar 2017 - 14:11 Uhr

Foto: dpa

Fast sechs Monate nach dem Fund einer toten Frau in Alt Rehse (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kommt der bizarre Fall am 25. Januar vor Gericht. Verantworten muss sich ein Mann aus Baden-Württemberg.

Neubrandenburg - Weil er seine Freundin mit einer Peitsche getötet haben soll, muss sich ein Baden-Württemberger vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Fast sechs Monate nach dem Fund der toten Frau in Alt Rehse (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kommt der Fall am 25. Januar vor Gericht, wie ein Sprecher am Freitag sagte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen Freiheitsberaubung und Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der Mann soll seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin gefesselt und mit einer Peitsche geschlagen haben, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. An den Folgen sei die Frau gestorben.

Dem Beschuldigten drohen bis zu 15 Jahre Haft

Polizisten hatten die stark verweste Leiche der gefesselten Frau durch Zufall am 9. August im Haus des 51-Jährigen gefunden. Der Beschuldigte war aus der Nähe von Stuttgart nach Alt Rehse gezogen, hatte dort eine Gaststätte gekauft und war mehrfach wegen Ruhestörung aufgefallen - so auch am 9. August.

Er gab laut Gericht an, den Tod des Opfers nicht gewollt zu haben. Für den Prozess sind zwei Verhandlungstage geplant. Dem Beschuldigten drohen bis zu 15 Jahre Haft.