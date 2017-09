Prozess am Amtsgericht Stuttgart Prügelopfer Kevin Großkreutz sagt aus

Von red/dpa 25. September 2017 - 18:34 Uhr

Kevin Großkreutz, gezeichnet nach der Prügelei Ende Februar dieses Jahres in der Stuttgarter Altstadt. Foto: dpa

Der Prügelvorfall kostete Kevin Großkreutz den Platz beim damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart. Jetzt kommt der Fußball-Profi nach Stuttgart zurück – um vor Gericht auszusagen.

Stuttgart - Sieben Monate nach einer Prügelattacke auf Fußballprofi Kevin Großkreutz (29) am Stuttgarter Rotlichtviertel müssen sich am Dienstag (9.00) zwei junge Männer vor Gericht verantworten. Ihnen wird am Amtsgericht Stuttgart gefährliche Körperverletzung vorgehalten.

Ende Februar sollen sie Ex-Nationalspieler Großkreutz krankenhausreif geschlagen und getreten haben. Der Fußballprofi war laut Staatsanwaltschaft bewusstlos und musste sich im Krankenhaus behandeln lassen.

Großkreutz wird laut Gericht am ersten Verhandlungstag aussagen. Ihn kostete der Prügelvorfall seinen Platz beim damaligen Zweitligisten VfB Stuttgart. Der Club löste den Vertrag mit dem Rechtsverteidiger damals mit sofortiger Wirkung auf. Er spielt heute für Darmstadt 98. Die beiden einschlägig vorbestraften Verdächtigen bestreiten die Tat.