„Protzprinz“ wieder vor Gericht Das leidige Thema Steuerhinterziehung

Von red/dpa 19. September 2016 - 11:25 Uhr

Marcus Prinz von Anhalt dürfte schon Erfahrung mit der Strafprozessordnung haben. (Archivfoto)Foto: dpa

Weil er ein Luxusautos unzulässig von der Steuer abgesetzt haben soll, steht Marcus Prinz von Anhalt erneut vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft will dreieinhalb Jahre für den „Protzprinz“.

Augsburg - Die Staatsanwaltschaft hat in dem neuen Steuerprozess gegen Marcus Prinz von Anhalt eine dreieinhalbjährige Haftstrafe gefordert. In dem Verfahren vor dem Augsburger Landgericht führte der Staatsanwalt am Montag aus, dass der aus Pforzheim stammende Angeklagte durch das unzulässige Absetzen seiner Luxusautos einen Steuerschaden von rund 660 000 Euro verursacht habe.

In einem ersten Prozess war der selbst ernannte „Protzprinz“ und Bordellbesitzer zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, damals ging es um die Hinterziehung von etwa 800 000 Euro. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil auf, weil die geschäftliche Nutzung von Autos wie Porsche 911 oder Rolls Royce nicht ausreichend geprüft gewesen sei.

Urteil am Donnerstag erwartet

Die Verteidiger des 49-Jährigen, der Anfang des Monats an der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teilgenommen hatte, machten noch einmal klar, dass sie ihren Mandanten für unschuldig halten. Da der BGH grundsätzlich am Schuldspruch festhielt und ein Freispruch daher nicht möglich ist, forderten sie eine Strafe, durch die der 49-Jährige nicht mehr ins Gefängnis muss - er hat bereits mehr als zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Ein konkretes Strafmaß forderten sie nicht. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.

Der Angeklagte war als Marcus Eberhardt geboren worden und hatte den adelig klingenden Namen von Frederic Prinz von Anhalt gekauft.