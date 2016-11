Protest in der Königstraße Sitzen gegen den Sitzbankabbau

Von Sascha Maier 26. November 2016 - 15:09 Uhr

Bei einer Demo am Samstag wurde in der Königstraße gegen die Abmontage von Bankrodellen protestiert. Die Stadt will mit dem Vorhaben Brennpunkte entschärfen, Gegner der Maßnahme bezeichnen diese Politik als „unmenschlich“.





Stuttgart - Mit einer Sitzaktion haben am Samstagmittag laut Polizei 100 Demonstrationsteilnehmer im unteren Teil der Königstraße friedlich gegen den von der Stadt geplanten Abbau von Sitzbänken protestiert. Das Ordnungsamt will mit der Maßnahme den sozialen Brennpunkt entschärfen: Die Bänke werden derzeit häufig von Randgruppen wie Obdachlosen genutzt, gerne auch zum schlafen. „Eine unmenschliche Politik“, befand Stadtrat Luigi Pantisano vom Fraktionsbündnis SÖS/Linke-plus, das zur Demo aufgerufen hatte. Mittlerweile ist das Bündnis der Befürworter des Erhalts der Sitzbänke gewachsen.

Davon bekommen viele innerhalb der Klientel der Banknutzer, die Einzelhändlern, Ordungsamt und offenbar auch den Gemeinderatsfraktion der Grünen und der CDU ein Dorn im Auge sind, nicht viel mit. Für sie geht der Alltag weiter. Eine Frau, augenscheinlich aus Osteuropa, bettelt während der Demo auf einer Bank mit ihrem Kaffeebecher. Ein Betrunkener döst ein paar Meter weiter auf dem Sitzrondell vor sich hin.

Angsträume entstehen

Szenen, wie sie auch Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle am Aufgang der Klett-Passage erlebt hat. Zunächst warb sie für einen runden Tisch, als sie Wind davon bekam, dass Ordnungsbürgermeister Martin Schairer (CDU) plante, Bänke auf den ersten Metern der Königstraße komplett abzubauen. Doch eine Ortsbegehung mit dem Bezirksbeirat Mitte überzeugte auch sie, dass Handlungsbedarf herrscht.

„Der Ort entwickelt sich zum Angstraum“, sagte sie. Der Kompromissvorschlag: Nur jede zweite Sitzbank an Bäumen abzubauen, um den Brennpunkt etwas zu entschärfen. Und die abgebauten Elemente weiter oben auf der Königstraße Richtung Schlossplatz wieder aufzubauen.

Grünes Licht für Bankabbau

Für die Fraktionsgemeinschaft SÖS/Linke-plus war das nicht hinnehmbar. Im Sozialausschuss forderte sie vergangene Woche, jedweden Abbau von Bänken in der Königstraße zum Tabuthema zu erklären. Dafür bekamen die Antragsteller keine Mehrheit. Grüne und CDU gaben grünes Licht für Veränderungen, die SPD enthielt sich. Nur die AfD stellte sich auf die Seite des linken Bündnisses – jedoch mit der Begründung, dass die „Zigeuner“ dort einfach verjagt werden müssten.

Doch Luigi Pantisano wollte nich locker lassen. Mit der Demo wollte er ein Signal setzen, die Sache nochmals zu überdenken.

Für die Stadtverwaltung ist die Sache nach der Ablehnung des Antrags dagegen vom Tisch. Der Sozialausschuss habe die Pläne der Stadt, vier Bankrodelle umzubauen, mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Frühjahr 2017 will sie zur Tat schreiten.

Pantisano dagegen möchte das Thema dagegen erneut im Ausschuss für Umwelt und Technik aufrollen. Gelegen kam ihm da, dass auch andere Bündnisse ihre Unterstützung bekundeten. Die Jusos etwa kritisierte die Pläne der Stadt scharf: „Diese Einzelmaßnahme verlagert das Problem nur“. Und auch die Jugenorganisation von der Caritas distanzierte sich. „Wir wollen dem Ortnungsamt alternative Vorschläge zur Verbesserung der Situation machen“, sagte die Nadja Wenger von der Youngcaritas auf der Demo. Pantisano versprach, sich dafür einzusetzen, die Ergebnisse in neue Anträge seiner Fraktion einfließen zu lassen. Die Sache ist wohl noch nicht ausgesessen.