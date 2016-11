Promiverkleidungen an Halloween Stars wie Agassi und Graf veräppeln mit ihren Outfits andere Stars

Von red/dpa 01. November 2016 - 15:05 Uhr

Ein Hulk Hogan für Arme oder eine an entscheidenden Stellen gepolsterte Kim Kardashian: Stars wie Tennisass André Agassi haben es an Halloween mit ihren Outfits krachen lassen. Sie machten sich ordentlich lustig über andere Promis.





Las Vegas - Die ehemaligen Tennisstars Steffi Graf (47) und André Agassi (46) haben sich zu Halloween als Comic-Heldin Daphne Blake aus der Serie Scooby-Doo und als Wrestling-Legende Hulk Hogan verkleidet. Im Internet zeigte sich das Paar an Halloween gemeinsam mit Hund und Fratzen-Kürbissen vor einem Wagen voller Spinnweben. Graf trägt eine leuchtend rote Langhaar-Perücke, dazu ein lilafarbenes Minikleid und eine weiße Strumpfhose. Agassi hat sich ein Muskelpaket aus Stoff angezogen, dazu Mütze, Sonnenbrille, enge Hose und Stiefel – alles in Rot und Gelb. Viele Nutzer lobten die beiden für ihr Outfit: „Ich freue mich jedes Jahr auf euren Halloween-Post. Ihr enttäuscht einfach nie.“ Das Paar lebt gemeinsam in Las Vegas.

Persiflage auf kardashian-Nackt-Selfie

Auch Tennisspielerin Genie Bouchard zeigt auf Instagram, welches lustige Outfit sie sich zu Halloween ausgedacht hat: Eine Persiflage auf Kim Kardashian und ihr Nackt-Selfie vor dem Spiegel, das bereits tausendfach in den sozialen Medien veräppelt wurde.

Und auch die First Lady, Michelle Obama, hat mit Ehemann und US-Präsident Barack Obama an Halloween alles gegeben. Das Paar tanzte zum legendären Michael-Jackson-Song „Thriller“ getanzt. Allerdings ganz ohne Verkleidung.

Eine, die das Verkleiden an Halloween perfektioniert hat, ist Model Heidi Klum. Ihre Outfits gehen jedes Jahr um die Welt. Sehen Sie hier, als was sich das Supermodel dieses Jahr verkleidet hat.