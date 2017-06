Promis und ihre Lieblingskunstwerke Die Frau mit dem Lebensfaden in der Hand

Für Sibylle Knauss muss ein Kunstwerk zurückschauen, wenn sie es betrachtet – so wie die Frau mit dem Lebensfaden.Foto: factum/Weise

In dieser Serie stellen wir Prominente und ihre Lieblings-Kunstwerke in der Region Stuttgart vor. Heute: Die Autorin Sibylle Knauss, die gerne ein Buch zu ihrem Lieblingsgemälde schreiben würde.

Remseck - Sie habe so einen unergründlichen, ruhigen Blick, die alte Frau auf dem Gemälde in der alten Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart, sagt die Autorin Sybille Knauss. „Sie verwaltet die Mortalität, wirkt selbst jedoch unverwüstlich und unglaublich vital“, sagt Knauss. Gefragt nach ihrem Lieblingskunstwerk in der Region Stuttgart, ist die Antwort der Remsecker Autorin: „Die Parze Lachesis“ (1684), ein Gemälde des italienischen Barockmalers Pietro Bellotti (1627–1700).

Die alte Frau, womöglich eine Spinnerin vom Gardasee, stellt eine der drei Schicksalsgöttinnen aus der römischen Mythologie dar. Atropos, Lachesis, und Clotho heißen die drei Spinnerinnen, die in der Mythologie den Lebensfaden der Menschen spinnen, zuteilen und durchschneiden. Die Parze Lachesis ist diejenige, die den Menschen ihren Lebensfaden zuteilt. Auf dem Bild hat die Frau einen dünnen, roten Faden in der Hand. „Sie schaut aus, als interessiere sie sich nicht für die Wünsche der Menschen“, sagt Knauss. „Durch die Einsicht in die Ewigkeit und das Schicksal scheint sie gleichwohl etwas bekümmert“, findet die gebürtige Westfälin, die seit 1998 in Remseck wohnt.

Die Parze schaut den Betrachter an

Stundenlang könne sie vor dem Bild stehen und finde immer etwas Neues, sagt Knauss. „Für mich muss ein Bild zurückschauen, wenn ich es betrachte“, sagt sie. Das müsse nicht unbedingt eine Person auf dem Bild sein, sondern eher das Gefühl, dass das Kunstwerk den Betrachter ebenfalls anschaue. „Und das ist hier eindeutig der Fall“, sagt Knauss.

Auch das Erscheinungsbild der alten Frau fasziniert die Autorin. „Ich sehe in der Staatsgalerie nichts Vergleichbares“, sagt sie. „Überall sonst quillt aus den Bildern der Barockmaler das weiße, jugendliche Fleisch.“ Im Kontrast dazu stehe das wettergegerbte, runzelige Gesicht der Parze. „Alt, aber gleichzeitig unfassbar schön und vital“, sagt Knauss. „Ich bewundere diese Vitalität. Das ist etwas, was auch ich mir im Alter erhalten will“, sagt die 72-Jährige. „In gewisser Weise sehe ich in der Parze meine Schwester im Geiste. Vielleicht sind wir sogar im gleichen Alter.“

Zur Recherche in die Staatsgalerie

Die ehemalige Dozentin für Drehbuch an der Filmakademie Ludwigsburg geht für die Recherche zu ihren Büchern gerne auch mal in die Staatsgalerie. „Für einen meiner Romane, der im 17. Jahrhundert spielt, habe ich mir die Gemälde aus dieser Epoche genau angesehen“, berichtet sie. Wie die Menschen auf den Bildern gekleidet seien und welche Gegenstände sie umgeben hätten, habe sie sich für ihre Geschichte hier abgeguckt, sagt Knauss, deren neuester Roman, „Der Gott der letzten Tage“, im Februar dieses Jahres erschienen ist.

Auch privat gehe sie gerne in die Staatsgalerie, sagt sie. „Aber ich brauche jemanden, der mich dazu animiert, mit ihm mitzugehen“, sagt sie. Oft sei das ihr Mann, der Gründungsdirektor der Filmakademie Ludwigsburg, Albrecht Ade. „Zusammen streifen wir gerne durch Kunstmuseen“, sagt sie. Ansonsten sei sie jedoch eher jemand, der auf dem Sofa sitze und Bücher lese oder am Schreibtisch hocke und neue Bücher schreibe, erzählt sie.

Die besten Geschichten schreibt das Leben

„Es wäre toll, einen Roman zu schreiben, in dem die Parze Lachesis eine Rolle spielt“, sagt Knauss. „Diese ehrwürdige Frau auf dem Titelblatt, das wäre toll.“ Inspirieren lässt sich die Autorin meist aber anderweitig. „Meine Bücher basieren oft auf Geschichten aus meinem eigenen Leben“, sagt sie. Auch über historische Figuren schreibe sie gerne. „Mein bekanntester Roman ist eine Geschichte über Hitlers Geliebte Eva Braun“, sagt sie. In eine Kategorie pressen lasse sie sich aber nicht: „Ich decke thematisch eine breite Palette ab.“ Für manche Bücher habe sie jahrelang recherchiert, erzählt sie, sei für einen Roman sogar bis nach Afrika gefahren.

Auf Reisen besucht Knauss meist auch die großen Kunstsammlungen in Paris, London, Rom: „Aber moderne Kunst ist nicht unbedingt meins. Ich liebe Bilder, die mir eine Geschichte erzählen. Moderne, ästhetische Kunst interessiert mich weniger“, sagt die Autorin. Auch in der Staatsgalerie ziehe es sie immer wieder magisch in die alte Sammlung, gesteht sie. Und eben auch immer wieder zur „Parze Lachesis“.

Hintergrund: Die Autorin und der Maler

Die Autorin Sibylle Knauss

wurde 1944 in Unna, Westfalen, geboren. Sie studierte in München und Heidelberg Germanistik, Anglistik und Theologie, arbeitete zunächst als Gymnasiallehrerin. 1981 erschien ihr erstes Buch, 14 Romane und Drehbücher folgten. Seit 1998 lebt sie mit ihrem Mann in Remseck und Ludwigsburg. Sie hat zwei Söhne aus erster Ehe.

Der italienische Maler Pietro Bellotti

(1627– 1700) lebte zur Barockzeit in Venedig. Er malte Porträts von Menschen aus dem einfachen Volk, oft in einem drastischen Naturalismus. Die Parze Lachesis (1684) zeigt eine alte Bäuerin in Tracht, mit von der Sonne gegerbter Haut. Die Darstellung der Parzen, der Schicksalgöttinnen, und die Vergänglichkeit irdischer Existenz waren im Barock beliebte Themen.