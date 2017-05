Promiparty auf der Karlshöhe in Stuttgart Die lange Nacht der Reichen und Operierten

Von Uwe Bogen 06. Mai 2017 - 08:41 Uhr

Manche sagen, es sei die beste Stuttgarter VIP-Party seit Jahren gewesen. Wir haben die Bilder von der wilden Sause des Schönheitschirurgen Christian Fitz mit seinen Promis in einer leerstehenden Villa auf der Karlshöhe.





Stuttgart - Nächstes Jahr wird er 40. Und doch sieht Oliver Pocher, wie die RTL-Reporterin meint, nicht älter aus als vor zehn Jahren mit 30. In die unter Denkmalschutz stehenden Villa, in der Schönheitschirurg Christian Fitz mit 300 Gästen erhaben über dem Stuttgarter Kessel bis in den frühen Samstagmorgen glamourös feiert, hat sie ein Foto des Comedians von früher mitgebracht. Sie zeigt es ihm auf ihrem iPad und fragt, wie er das denn mache, nicht älter zu werden. Feiern sei okay, antwortet Pocher, aber beim Alkohol müsse man sich halt zurückhalten.

Bei seinem Auftritt auf der Bühne im einstigen Wohnzimmer der Karlshöhen-Villa macht der Entertainer freilich den Eindruck, als habe er einen über den Durst getrunken. Er redet Blödsinn, wie sich das für ihn gehört. „Hier ist ja viel verbaut“, sagt der falsche Arzt im weißen Kittel, „und damit meine ich nicht nur das Haus.“ Dann holt er den zehnjährigen Sohn des Gastgebers zu sich herauf und fragt, was der Papi schon alles an ihm operiert habe. Für seine 53 Jahre sehe er noch richtig jung aus, sagt er dem Junior, der einem in diesem Moment leid tut.

Die beste Stuttgarter VIP-Party seit Jahren

Stuttgart liegt den Partygästen quasi zu Füßen. Gefeiert wird in bester Halbhöhe auf der Terrasse, in mehreren Räumen sowie in den Gängen der für vier Millionen Euro an einen Bauträger verkauften Villa, der aus dem Wohnhaus von zwei hochbetagten Schwestern ein Bürohaus machen will. Hier treffen sich Dschungelcamper wie Sieger Marc Terenzi und Alexander „Honey“ Keen, der zwei Jahre lang als Unternehmensberater in Stuttgart gearbeitet hat, mit Supertalent-Tänzer Eric Kusmirek, Model Nico Schwanz, Dirndl-Angermaier-Chef Axel Munz, dem wiedervereinten Paar Claudia und Stefan Effenberg sowie dem halb erblondeten Designer Harald Glööckler. „Partyspielagent“ Florian Gauder erzählt, dass er am 19. Mai in der ins Erste gewechselten Show „Sag die Wahrheit“ mit Partyspielen auftritt.

Man sieht Playmates wie Ramona Bernhard, Musicalstars wie Trevor Jackson, die Besteller-Autorin Gaby Hauptmann. Viele Reiche sind da, die genügend Geld für den Beauty-Doc haben, damit sie auch noch schön werden. Die Stimmung ist bestens - sowie die Aussicht aus den Fenstern auf Stuttgart bei Nacht.

Manch einer sagt, das sei die beste Stuttgarter VIP-Party seit Jahren gewesen. Alle sehen aus, als laufe es super für sie. Probleme? Aber nein! Probleme hat hier doch keiner! Nur die Chauffeure haben welche in der wild zugeparkten Straße, die als Sackgasse zur Karlshöhe führt. Am härtesten trifft es den Fahrer einer Stretch-Limousine, der auf der Wendeplatte der Karlshöhe nicht umdrehen kann und von oben bis unten mit seinem zehn Meter langen Teil rückwärts zurückrollen muss.