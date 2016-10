Promi-Weinlese im Nieselregen Auch Oberbürgermeister Kuhn hilft bei der Weinlese

08. Oktober 2016

Rund 30 Menschen aus Lokalpolitik, Stadtverwaltung und Wirtschaft sind auf dem städtischen Weingut auf der Cannstatter Halde zur Weinlese zusammengekommen.





Stuttgart - Für OB Fritz Kuhn (Grüne) war es das erste Mal. Am Samstag haben er und etwa dreißig andere mehr oder weniger prominente Personen aus Lokalpolitik, Stadtverwaltung und Wirtschaft auf dem städtischen Weingut auf der Cannstatter Halde bei der Weinlese mitgeholfen. Dem Nieselregen trotzten sie dabei.

Kuhn, der mit Memmingen aus einer Bierregion kommt, outete sich als Weintrinker: „Vor allem Weißwein aus der Region. Auch Riesling“ - den er gerade erntet. Kuhn spricht sich deutlich dafür aus, dass die Stadt ihre 17 Hektar der insgesamt 400 Hektar Weinbaugebiet in Stuttgart hält. „Das zeichnet Stuttgart aus, die Bürger identifizieren sich damit – keine andere Großstadt weit und breit betreibt so viel Weinbau“, sagt er.

Die Jahrhunderte alten Mauerterrassen haben Tradition, würden aber in privater Hand vermutlich nicht alle als besonders wirtschaftlich eingestuft werden. Für Timo Saier, den neuen Leiter des städtischen Weinguts, gilt es jetzt den Spagat zu meistern, zumindest keine roten Zahlen zu schreiben und das Erbe zu pflegen. Dazu gehört, dass er den Einsatz von Spritzmitteln reduzieren will. „Wir versuchen da, auch bei dem Problem mit der Kirschessigfliege, vor allem vorbeugend zu arbeiten“, so der 37-Jährige.