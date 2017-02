Promi-Paar George und Amal Clooney erwarten wohl Zwillinge

Von red/AFP 09. Februar 2017 - 12:02 Uhr

Das Promi-Paar George und Amal Clooney.Foto: AFP

Nachwuchs im Hause Clooney: Gerüchte über eine Schwangerschaft von Amal Clooney machten bereits seit längerem die Runde. Jetzt hat ein Freund des Paares geplaudert.

Los Angeles - Hollywoods Promi-Paar George und Amal Clooney erwartet Nachwuchs - und zwar gleich doppelt: Die 39-jährige Menschenrechtsanwältin sei mit Zwillingen schwanger, bestätigte ein Freund des Paares am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Mehr zum Thema

Gerüchte über eine Schwangerschaft von Amal Clooney machten bereits seit längerem die Runde. Wann die Zwillinge erwartet werden und ob es sich um Jungen oder Mädchen oder beides handelt, wollte der Freund des Paares nicht verraten.

Lange Phase der Ehelosigkeit beendet

George und Amal Clooney hatten 2014 in Venedig geheiratet - und damit eine lange Phase der Ehelosigkeit des Hollywood-Schauspielers beendet. George Clooney war von 1989 bis 1993 in erster Ehe verheiratet, danach erwarb er sich den Ruf eines überzeugten Ehemuffels. Der heute 55-jährige Clooney hatte vor rund zwei Jahrzehnten seinen Durchbruch in der TV-Serie „Emergency Room - Die Notaufnahme“.

Amal Clooney, die aus einer britisch-libanesischen Familie stammt, machte sich als prominente Menschenrechtsanwältin und Aktivistin einen Namen.