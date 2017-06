Projekt mit Bas Böttcher „Stimme abgeben heißt Stimme behalten“

Von Franziska Kleiner 16. Juni 2017 - 17:40 Uhr

Bas Böttcher setzt aufs Wort. Foto: gezett.de

Der Autor Bas Böttcher kommt im Rahmen eines Projekts der Kulturregion in die Bibliothek.

Ditzingen - Bas Böttcher ist in Paris aufgetreten, in San Francisco, Berlin und Warschau, außerdem auf der Buchmesse in Peking. Nun kommt er im Juli nach Ditzingen. Böttcher gilt als Erfinder verschiedener Medienformate für Lyrik.

Im Mittelpunkt dieser Formate der Darstellenden Kunst steht das Wort. Ob in der Lyrik oder weithin bereits bekannter, in der Musik. Die Musiker Tom Waits gehört dazu, ebenso der unlängst verstorbene Leonard Cohen – beide sind Vertreter dieses Genres, bei der das gesprochene Wort trotz aller Musik Vorrang hat. Das Genre nennt sich englisch Spoken Word, was auf deutsch „gesprochenes Wort“ heißt.

Eine populäre Vortragsform des Spoken Word ist der Poetry Slam. In diesem Wettbewerb werden selbstgeschriebene Texte vor Publikum vorgetragen. Die Zuhörer – vielfach gehören sie der jüngeren Generation an – küren am Ende des Wettbewerbs den Sieger.

Mitbegründer der Spoken-Word-Szene

Der 42-jährige Bas Böttcher zählt nach eigenen Angaben zu den Mitbegründern der deutschsprachigen Spoken-Word-Szene. Der gebürtige Bremer ist am Mittwoch, 12. Juli, in der örtlichen Bücherei zu Gast. Er bietet einen Workshop in der Stadtbibliothek an. Dieser findet im Rahmen des Projekts „Sprich Klartext“ der Kulturregion Stuttgart statt. Die Stadt als Mitglied der Kulturregion beteiligt sich. So sind nach Angaben der Stadt Workshops mit Timo Brunke und Lars Ruppel am Gymnasium und in der Realschule in der Glemsaue geplant. Während diese Veranstaltungen nur für die Schüler sind, ist die Veranstaltung in der Stadtbücherei öffentlich. Jugendliche, die mindestens 16 Jahre alt sind, können sich unter der Telefonnummer 0 71 56/ 16 43 24 anmelden.

Die Ditzinger Bibliotheksleiterin Stefanie Schütte will mit der offenen Veranstaltung – die allerdings auf 30 Teilnehmer begrenzt ist – auch zum Ausdruck bringen, dass sie „Sprache, Literatur und Bibliothek in einer Linie“ sieht. Der Workshop biete nun die Möglichkeit zu einer „anderen Blickrichtung“.

Schwerpunktthema Sprache und Politik

Auf Bas Böttcher sei sie an ihrer vormaligen Arbeitsstelle in Böblingen aufmerksam geworden, erzählt Schütte. Im Rahmen des Kinder- und Jugendliteratursommers Baden-Württemberg hatte sie sich dort mit Poetry Slam befasst. Die Kooperation mit Bas Böttcher sei damals aus Termingründen nicht zustande gekommen, erzählt Schütte.

In Ditzingen wird sich Böttcher laut Schütte mit dem Schwerpunktthema „Sprache und Politik“ befassen. Mitreden und das Verhandeln von widerstreitenden Argumenten gehörten zu den Wesenszügen einer Demokratie, begründet die Kulturregion das Schwerpunktthema – eines von vier. Dabei geht es um Fragen wie „Wie können durch Sprache und Wortwahl politische Stimmungen entstehen und Menschen beeinflusst werden? Welcher rhetorischen Mittel und Kommunikationsstrategien bedienen sich Politiker besonders häufig?“ Böttchers Aussage zur Bundestagswahl ist fünf Worte lang: „Stimme abgeben heißt Stimme behalten!“