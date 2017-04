Profilbild der Trolle Twitter schafft die Eier ab

Von jbr 03. April 2017 - 13:45 Uhr

Kein Comic-Ei mehr bei der Anmeldung: Der Kurznachrichtendienst Twitter ändert das Standardprofilbild. Der Grund dafür sind die Trolle im Internet.

Stuttgart - Das Ei ist eigentlich zu einem festen Symbol bei Twitter geworden. Seit rund sieben Jahren taucht das Comic-Icon bei allen Nutzern als Profilbild auf, wenn sie sich neu beim Kurznachrichtendienst anmelden. Die Folge: Wer kein eigenes Profilbild hochlädt, der twittert seine Botschaften als Ei.

Doch damit ist nun Schluss. Twitter schafft das Ei als Standardprofilbild ab. Künftig wird stattdessen ein stilisierter Oberkörper mit darüber schwebendem Kopf angezeigt, wenn man sich anmeldet.

I can't have been out of the loop for this long but what happened to the egg for new @Twitter accounts? 😐 Those are awesome! pic.twitter.com/R0U1LngyRy