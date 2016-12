Profi des VfB Stuttgart Großkreutz postet erstes Baby-Bild

Von red 15. Dezember 2016 - 16:32 Uhr

Kevin Großkreutz mit seiner Tochter Leonie.Foto: Twitter / @fischkreutz_KG

VfB-Profi Kevin Großkreutz ist frischgebackener Papa – und lässt seine Fans an seinem privaten Glück teilhaben. Am Donnerstag verbreitete er ein Foto mit seiner Tochter auf dem Arm in den sozialen Netzwerken.

Stuttgart - VfB-Prof Kevin Großkreutz ist am Mittwoch Vater geworden. Seine Tochter Leonie kam um 19.06 Uhr auf die Welt. Der VfB-Profi hatte kurz zuvor in den sozialen Netzwerken kundgetan, dass er auf dem Weg zu seiner Frau nach Dortmund sei. Der Zug, den er demnach nahm, dürfte es allerdings nicht mehr rechtzeitig zum großen Ereignis nach Dortmund geschafft haben.

Der frisch gebackene Papa jedenfalls ist auch so offenbar tierisch stolz auf den Nachwuchs und ließ seine Fans nicht lange auf weitere Neuigkeiten warten. Bereits am Donnerstag teilte er das erste Foto seiner Tochter auf Instagram, Twitter und Facebook. Zugegeben – viel ist von dem Baby nicht zu sehen außer einer gestrickten Mütze. Dafür strahlt der Vater über das ganze Gesicht.

Ein von Kevin (@fischkreutz) gepostetes Foto am 15. Dez 2016 um 3:46 Uhr

Fans und Vereine hatten dem VfB-Profi zum Nachwuchs gratuliert – und über die Uhrzeit der Geburt gefrotzelt.