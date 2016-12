Pro und Kontra zu Silvester Feier-Muffel oder Partylöwe?

Von Simone Höhn und Anja Wasserbäch 31. Dezember 2016 - 06:00 Uhr

Silvester: Die lauteste Nacht des Jahres will gut geplant sein – oder auch nicht.Foto: dpa

Der eine sitzt lieber melancholisch daheim, der andere plant schon im Oktober den Abend des 31. Dezember. Zum Jahreswechsel scheiden sich die Geister. Ein Pro und Kontra zur Silvester-Party.

Stuttgart - „Und, was macht ihr an Silvester?“ Der eine kann es nicht mehr hören, der andere plant schon im Oktober den Abend des 31. Dezember. Zum Jahreswechsel scheiden sich die Geister. Simone Höhn beschwört den Geist vergangener Silvester-Feste und kommt zum Schluss: Lieber innerhalb der Silvester-Runde feierlich ein bisschen neue Hoffnung hegen als an diesem Abend ganz alltäglich Trübsal blasen. Anja Wasserbäch ist das zu viel Rummel. Die Erfahrungen zeige, dass viel zu viele Erwartungen mit Silvester verknüpft sind, die nicht erfüllt werden.