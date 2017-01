Pro und Kontra zu Ladenöffnungszeiten in Ludwigsburg Eine Chance? Keine Chance?

Von Roland Böckeler 27. Januar 2017 - 09:43 Uhr

Der stationäre Handel in den Innenstädten leidet zunehmend unter der Konkurrenz im Internet.Foto: dpa

Shopping rund um die Uhr? Im Internet kein Problem. Noch haben sich viele Einzelhändler nicht auf die Konkurrenz im Netz eingestellt. Der Ludwigsburger Innenstadtverein Luis will sich jetzt für einheitliche und verlässliche Ladenöffnungszeiten in der City einsetzen. Aber kann das funktionieren?

Ludwigsburg - Der Ludwigsburger Innenstadtverein Luis wagt einen Vorstoß – er will die Einzelhändler in der City dazu bewegen, ihre Öffnungszeiten auszuweiten und anzugleichen. „Werktags zwischen 10 und 19 Uhr und samstags bis 16 Uhr sollte kein Kunde vor verschlossenen Türen stehen“, sagt der Verein, und bekommt für die Initiative Unterstützung von der Stadt, aber beispielsweise auch vom Marstall. Auch viele Händler erkennen, dass sie auf die erstarkende Konkurrenz im Internet reagieren und sich den Bedürfnissen ihrer Kunden anpassen müssen. Vor allem für inhabergeführte Geschäfte ist es jedoch schwierig, lange und durchgehende Öffnungszeiten anzubieten. Selbst in einer Großstadt wie Stuttgart sei es bislang nicht gelungen, Kernöffnungszeiten zu definieren, klagt eine Händlerin.