Pro und Kontra zu Kreditprovisionen bei Banken Notwendiges Übel oder absurde Gebühr?

Von ena/bin 10. August 2017 - 18:01 Uhr

Dürfen Banken Geld für Kredite verlangen, die gar nicht in Anspruch genommen werden? Foto: dpa

Kreissparkasse und Volksbanken verlangen im Kreis Ludwigsburg Gebühren für einen Kreditrahmen, wenn man diesen nicht in Anspruch nimmt. Auch in der Redaktion sind die Meinungen dazu geteilt.

Kreis Ludwigsburg - Mittelständler und Kleinunternehmer fühlen sich verschaukelt: Kreissparkasse und Volksbanken verlangen Kreditprovisionen, wenn der vereinbarte Kreditrahmen nicht ausgeschöpft wird. Also Zinsen für Darlehen, die gar nicht aufgenommen werden. Die regionalen Geldhäuser rechtfertigen sich damit, dass sie nur so mit den Niedrigzinsen und der Regulierung aus Brüssel zurecht kommen. Dazu gibt es auch in der Redaktion zwei Meinungen – ein Pro von Rafael Binkowski und ein Kontra von Verena Mayer.