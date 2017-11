Pro und Kontra Wie familienfreundlich ist Stuttgart wirklich?

Von red/noa 16. November 2017 - 12:27 Uhr

Stuttgart belegt laut einer aktuellen Studie bundesweit einen Spitzenplatz, wenn es um die Familienfreundlichkeit geht. Doch ist das wirklich so? Hier fünf Gründe, die dafür sprechen – und fünf dagegen.





Stuttgart - Stuttgart ist die zweitattraktivste Stadt für Familien in Deutschland – das zumindest besagt eine aktuelle Studie, die von der Immobilienvermarktungsplattform Homeday in Auftrag gegeben wurde. Demnach bietet keine andere deutsche Stadt im nationalen Vergleich so viel Grün wie Stuttgart, das Bildungssystem und -angebot wird als hervorragend eingestuft, und auch die Lebenshaltungskosten werden als relativ niedrig bewertet.

Das jedoch sehen viele Stuttgarter anders. So schreibt beispielsweise ein User bei Facebook: „Gibt es in Stuttgart überhaupt noch Familien? Für die meisten ist das doch unbezahlbar. Wir sind nach 5 Jahren weggezogen, weil wir keine 4-Zimmer-Wohnung unter 1.000.- gefunden haben ... Und ob der ganze Feinstaub so familientauglich ist, will ich auch mal dahingestellt lassen.“ Ein anderer Kommentar zum Thema Kinderbetreuung lautet: „Eine Zumutung für Familien. Und wenn man glücklicherweise einen privaten Platz ergattert hat, zahlt man durchschnittlich zwischen 600 € und 1.000 € pro Kind.“

Wie familienfreundlich ist Stuttgart also wirklich? In unserer Bildergalerie haben wir fünf Gründe zusammengetragen, warum es sich als Familie in der schwäbischen Metropole gut leben lässt – und weitere fünf Gründe, warum dem nicht so ist.