Pro und Contra Soll die ARD einer voll verschleierten Konvertitin eine Plattform bieten?

Von Ulla Hanselmann 07. November 2016 - 18:05 Uhr

Der Auftritt der Muslimin Nora Illi wird kontrovers diskutiert.Foto: NDR Presse und Information

Vollverschleierte dürfen Mitreden, kommentiert Politikchef Rainer Pörtner. Barbara Thurner-Fromm ist dagegen der Meinung, dass Demokratie ein Gesicht hat.

Stuttgart/Hamburg - Zuerst der „Tatort“, dann die Talkshow – eine bewährte Kombination der ARD, um brisante gesellschaftliche Themen publikumswirksam zu behandeln. Derart eingebundene TV-Diskussionen verlaufen meist wenig konfliktreich ab, weil vor allem die Faktenlage abgearbeitet wird. Nicht so am vergangenen Sonntag bei „Anne Will“, die im Nachklapp zum „Tatort: Borowski und das verlorene Mädchen“ die Frage erörterte: „Mein Leben für Allah – warum radikalisieren sich immer mehr junge Menschen?“

