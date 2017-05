Prinz George und Prinzessin Charlotte So süß ist der Nachwuchs der britischen Royals

Sind die schon groß geworden! Der Nachwuchs der britischen Royals Prinz William und Herzogin Kate entwickelt sich prächtig: In unserer Bildergalerie zeigen wir, was die kleinen Thronfolger Prinz George und Prinzessin Charlotte bisher alles erlebt haben.





London - Der Nachwuchs der britischen Royals wächst und gedeiht – und die Welt bekommt von den Windsors immer wieder putzige Fotos zu sehen, die die Entwicklung der Thronfolger dokumentieren. So feierte die kleine Prinzessin Charlotte kürzlich ihren zweiten Geburtstag. Sie ist das jüngste Mitglied der britischen Königsfamilie und in der Thronfolge auf Platz vier. Ihre Eltern, Prinz William und seine Frau Kate, veröffentlichten zum Geburtstag von Charlotte stolz ein Foto, das die Zweijährige in der ostenglischen Grafschaft Norfolk, wo die Familie noch bis zum Sommer ihren Lebensmittelpunkt hat, zeigt.

Doch mindestens genauso viel Beachtung wie seine jüngere Schwester erfährt der dritte in der britischen Thronfolge: Prinz George. Der royale Dreikäsehoch ist seit seiner Geburt modisches Vorbild für viele britische Kinder – sobald Mutter Kate ihm bestimmte Latzhosen, ein Ringelshirt oder einen besonders bedruckten Pulli anzieht, sind diese in Kürze ausverkauft.

Doch es gibt noch weitere royale Sprösslinge, die regelmäßig in den sozialen Medien zu sehen sind: Zum 90. Geburtstag der Queen versammelten sich zum Beispiel alle jüngeren Nachfahren der Windsors für ein Gruppenfoto. Auf Instagram postete der Hof das Bild mit den Worten: „Das Foto zeigt die Königin, umgeben von ihren zwei jüngsten Enkelkindern und fünf Urgroßenkeln, die den 90. Geburtstag ihrer Hoheit feiern.“

Zu sehen sind auf der Fotografie vom 21. April 2016: James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor (links), Lady Louise (zweite von links), die Kinder des Grafen und der Gräfin von Wessex, Mia Tindall (sie hält die Tasche der Queen), die Tochter von Zara and Mike Tindall, Savannah (die Dritte von rechts) und Isla Phillips (rechts), die Töchter des ältesten Enkelsohns der Queen, Peter Phillips und seiner Frau Autumn, sowie Prinz George (zweiter von rechts), und im Arm der Queen: Prinzessin Charlotte.

