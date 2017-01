Prince Osei Owusu Jung-Stürmer verlässt VfB in Richtung Hoffenheim

Von red 20. Januar 2017 - 11:46 Uhr

Prince Osei Owusu wechselt vom VfB Stuttgart II zur TSG Hoffenheim II.Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart gibt seinen Stürmer Prince Osei Owusu aus der zweiten Mannschaft zur TSG Hoffenheim ab.

Stuttgart - Prince Osei Owusu verlässt den VfB Stuttgart II mit sofortiger Wirkung und wechselt zum Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim II. Der 20-jährige Stürmer kam in dieser Saison auf zehn Einsätze in der Regionalliga Südwest. Ein Tor ist ihm dabei nicht gelungen. In der U19 Bundesliga erzielte er in der abgelaufenen Saison drei Treffer in drei Spielen. Zudem durchlief Owusu mehrere U-Mannschaften des DFB und erzielte dort insgesamt elf Tore.

Mehr zum Thema

Seine Spielerberatung von der Sport Business AG sagte zum Wechsel, dass „Owusu beim VfB nicht unzufrieden war, sich bei der TSG Hoffenheim aber die bessere sportliche Perspektive erhofft“. Aus dem Umfeld des VfB Stuttgart II hörte man bereits seit längerem, dass man Owusu bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen würde.