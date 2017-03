Pressestimmen zur Champions League „Guardiola macht alles falsch“

Bayer Leverkusen hat das Wunder nicht geschafft, sich aber beim 0:0 bei Atletico Madrid tapfer geschlagen. Für Pep Guardiola und Manchester City war es wiederum ein bitterer Abend beim AS Monaco. Die Pressestimmen zur Champions League.

Stuttgart - Während sich Bayer Leverkusen achtbar geschlagen hat, wird Pep Guardiola nach dem Aus mit Manchester City im Achtelfinale der Champions League scharf kritisiert. Die Pressestimmen zu den Partien des Mittwochabend.

Atlético Madrid – Bayer Leverkusen (0:0)

„Bild“: „Leverkusen rasiert sich raus – dabei wäre mehr drin gewesen. Zum Beispiel für Stürmer Chicharito, der wegen einer verlorenen Superbowl-Wette mit einem mexikanischen TV-Kommentator mit frisch rasierter Glatze spielt. Unfassbar die Vierfachchance, die er zusammen mit Brandt und zweimal Volland verballert.“

„Kölner Stadt-Anzeiger: „Bayer verpasst das Wunder von Madrid.“

„Rheinische Post“: „Bayer belohnt sich nicht und scheidet aus. Bayer 04 hat sich mit einem Unentschieden bei Atlético Madrid erhobenen Hauptes aus der Champions League verabschiedet.“

„FAZ“: „Leverkusen nutzt die großen Chancen nicht. Bayer scheidet im Achtelfinale aus der Champions League aus. Das 2:4 vom Hinspiel ist eine zu große Hypothek. Dabei hat Leverkusen beim 0:0 bei Atlético genug Chancen, um das Fußballwunder zu schaffen. (...) Es fehlte an diesem Mittwoch hüben wie drüben an der letzten Aufmerksamkeit in den Momenten, die mehr als nur ein Schaulaufen auf gehobenem Niveau versprachen.“

AS Monaco – Manchester City (3:1)

„The Guardian“: „Guardiola wird gegrillt werden, nachdem seine Ansammlung von Stars aus der Champions League schlafwandelt. (...) Guardiola mag der Offensiv-Stratege des Fußballs sein, der kühl zu Protokoll gibt, dass er kein Trainer für Tacklings sei, die logische Folge davon aber ist, dass die Defensive die Achillesferse seines Teams ist. (...) Jetzt kommen die ernsten Fragen.“

„The Times“: „City’s reiche Kinder verlassen Monaco übel zugerichtet in Lumpen. (...) Die reichen, hochmütigen Pfaue der Premier League war einmal mehr peinlich, ihr Gefieder wurde zerrupft und sie wurden in den Hintern getreten. In den vergangenen sechs Champions-League-Spielzeiten haben sie nur fünf Viertelfinalisten gestellt.“

„The Sun“: „Pep quiekt. Pep Guardiolas Mannschaft stürzt an der Auswärtstorregel nach einer Defensivkatastrophe.“

„Daily Mail“: „Ein trauriges City schmeisst das Viertelfinale weg.“

„The Mirror“: „Guardiola macht alles falsch, die Defensive ist nicht existent und Agüero bleibt seinen Beweis im City-Trikot schuldig.“