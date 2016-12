Pressestimmen zum VfB Stuttgart „Das Team der Stunde“

Von Dominik Ignée 05. Dezember 2016 - 09:48 Uhr

Die Spieler des VfB Stuttgart bedanken sich bei ihren Fans, die nach Aue gereist sind.Foto: dpa

Der VfB Stuttgart bleibt dran: Nach dem 4:0-Sieg in Aue führt der Weg der Schwaben spürbar zurück in die erste Fußball-Bundesliga. Hier die Pressestimmen zum Spiel.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hält, was er verspricht: Mit dem klaren 4:0-Erfolg in Aue hat der Fußball-Zweitligist aus Stuttgart untermauert, dass es nur einen Weg geben kann – und zwar den zurück in die Bundeliga. Für eine Nacht befand sich der VfB an der Tabellenspitze, und kann sie behalten, wenn Braunsvheig nicht bei Union Berlin gewinnt. Die Presse bewundert vor allem die Chancenauswertung der Schwaben. Hier die Stimmen zum Spiel:

Mehr zum Thema

Bild-Zeitung: „Eiskalt war die Luft. Eiskalt der Platz, auf dem sich der Raureif selbst in der Mittagssonne noch hielt. Und eiskalt war der VfB auch bei der Chancen-Verwertung. Vier Tore aus fünf Möglichkeiten.“

Südwestpresse „Es ist kein spektakulärer, aber ein beeindruckender Erfolg, den der VfB aus dem Erzgebirge mitbringt. Er belegt, dass die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf das Pflichtprogramm auf dem Weg zu dem angestrebten Wiederaufstieg in die Bundesliga mit dem nötigen Ernst und der gebotenen Sachlichkeit angeht.“

Freie Presse: „Die Kicker des FC Erzgebirge Aue haben am Sonntag in der 2. Bundesliga ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart 0:4 (0:2) verloren und damit ihre Negativserie auf sechs sieglose Spiele ausgebaut. Während Aue damit auf dem vorletzten Tabellenplatz kleben bleibt, erkämpften sich die Gäste wenigstens für 24 Stunden die Tabellenführung. Die kann sich Eintracht Braunschweig heute zurückerobern.“

Süddeutsche Zeitung: „Starker VfB stürmt an die Tabellenspitze. Für Aufsteiger Aue wird die Lage nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge immer prekärer. Die Erzgebirgler bleiben Vorletzter.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Der VfB marschiert weiter durch die Zweite Liga. Er ist seit der Einstellung von Trainer Hannes Wolf das Team der Stunde in der Zweiten Bundesliga. Die Schwaben siegten beim FC Erzgebirge Aue ungefährdet 4:0 (2:0) und stehen damit vorerst auf dem ersten Tabellenplatz.“

Heilbronner Stimme: „Stuttgart eroberte die Tabellenspitze in der 2. Liga, weil die Schwaben durch die Tore von Timo Baumgartl, Christian Gentner und einem Doppelpack von Carlos Mané mit 4:0 (2:0) bei Erzgebirge Aue siegten. Der VfB-Coach Hannes Wolf bremste jedoch die Euphorie beim Spitzenreiter. Mit dem ergebnis war er zufrieden, nicht aber mit der Leistung seiner Mannschaft.“