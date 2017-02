Pressestimmen zum VfB „Der VfB Stuttgart marschiert“

Von Dominik Ignée 27. Februar 2017 - 08:48 Uhr

Simon Terodde erzielt das 1:0 für den VfB und ebnet damit den Weg zum Sieg.Foto: dpa

Der VfB gewinnt mit 2:0 gegen Kaiserlautern und befindet sich auf dem Weg zurück in die erste Liga. Die Presse würdigt die verdiente Leistung der Schwaben.

Stuttgart - Nach dem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Kaisterslautern befindet sich der Zweitligist VfB Stuttgart auf Titelkurs – und marschiert klar erkennbar wieder ins deutsche Fußball-Oberhaus zurück. Pressestimmen zum VfB-Spiel:

„Bild“: Stuttgart gewinnt verdient mit 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern und baut den Vorsprung an der Spitze auf fünf Punkte aus. In Durchgang zwei erzielte Terodde in einer Drangphase der Gastgeber das Führungstor, danach hatten die Schwaben die Partie im Griff. Özcan sorgte mit einem toll herausgespielten Treffer für die Entscheidung.

„Süddeutsche Zeitung“: Der VfB Stuttgart hat den Ausrutscher von Hannover 96 ausgenutzt und seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut. Einen Tag nach dem Remis der Niedersachsen gegen Arminia Bielefeld bezwangen die Schwaben den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 (0:0).

Der Glaube wächst

„Frankfurter Allgemeine“: Stuttgart marschiert – und kommt der Rückkehr in die Bundesliga immer näher. Der VfB hat die Tabellenführung in der zweiten Fußball-Bundesliga ausgebaut. Beim hart erkämpften 2:0 (0:0) über den 1. FC Kaiserslautern gelang dem Team von Trainer Hannes Wolf am Sonntag der fünfte Sieg in Serie.

„Rheinpfalz“: Beim VfB Stuttgart wächst der Glaube an den Wiederaufstieg. Nach dem 2:0 über Kaiserslautern bleiben die Schwaben in diesem Jahr weiter ohne Verlustpunkt.

„Südwestpresse“: Der VfB Stuttgart schlägt Kaiserslautern mit der Kraft des Moments.

„Schwäbische Zeitung“: Der Sportdirektor hat den Kader so verstärkt, dass Trainer Wolf inzwischen die Qual der Wahl hat. Greene oder Asano, Ginczek oder Terodde, Özcan oder Brekalo, Mané oder Maxim, das alles scheint sich nicht viel zu schenken.