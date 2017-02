Pressestimmen zum Super Bowl „Das größte Comeback der Geschichte“

Von schu 06. Februar 2017 - 10:06 Uhr

„Der Größte aller Zeiten“: Patriots-Quarterback Tom BradyFoto: AP

Der dramatische, historische, unglaubliche Sieg der New England Patriots im Super Bowl bewegt die gesamte Sportwelt. An Superlativen herrscht kein Mangel.

Stuttgart - Was für ein Spiel! Was für eine Aufholjagd! Was für eine Sternstunde des Sports! Der schon jetzt legendäre 34:28-Sieg der New England Patriots gegen die die Atlanta Falcons im 51. Superbowl in Houston war an Dramatik nicht zu überbieten.

„Ein Sieg für die Ewigkeit“, titelt der „Boston Globe“ – und ist nicht die einzige Zeitung, die es kaum fassen kann. „Das größte Comeback in der Super-Bowl-Geschichte - und vielleicht in den NFL- Annalen - fügt sich in die unglaubliche Erfolgsliste der New England Patriots“, schreibt die „Washington Post“.

Die Sportwelt liegt Tom Brady zu Füßen

Nicht nur in Amerika, sondern in der ganzen Welt hat das Spiel für Aufsehen gesorgt. „Die Zuschauer des 51. Superbowls sind Zeugen des größten Sportcomebacks der vergangenen Jahre, vielleicht des vergangenen Jahrhunderts geworden“, meldet „Zeit online“ und ernennt den überragenden Patriots-Quarterback zum „Größten aller Zeiten“.

An Superlativen herrscht wie gewohnt auch bei der „Bild“-Zeitung kein Mangel: „Irrster Superbowl aller Zeiten. Die Patriots holen die Falcons vom Himmel – mit dem unglaublichsten Comeback der Superbowl-Geschichte!“

Lady Gaga platziert ihre Botschaften subtil

Mit Spannung war auch der Halbzeit-Auftritt von Lady Gaga, die im Präsidentschafts-Wahlkampf Hillary Clinton unterstützt hatte, erwartet worden. „Politik und Sport gehören nicht zusammen? Was für ein Unsinn! Die Künstlerin Lady Gaga platziert ihre Botschaften in der Halbzeitshow des Super Bowl subtil“, beobachtete die „Süddeutsche Zeitung und kam zu dem Fazit: „Es ist Lady Gagas Aufgabe, die Massen zu unterhalten. Das hat sie getan, nicht mehr. Es war eine der besten Halbzeitshows der Geschichte, nicht weniger.“

„Ein starkes Bekenntnis zu den gemeinsamen Werten, die die amerikanische Nation groß gemacht haben“, erkannte die „Welt“ in Lady Gagas Auftritt: „Und angesichts der umstrittenen Einreiseverbote von US-Präsident Trump ein Statement für Toleranz und Gleichheit.“

Donald Trump, ein glühender Patriots-Fan und mit Tom Brady, Clubbesitzer Robert Kraft und Coach Bill Belichick befreundet, hatte die Superbowl-Party in seinem Golfclub in Florida angesichts der drohenden Niederlage vorzeitig verlassen. Hinterher meldete er sich bei Twitter begeistert zu Wort: „Unglaubliches Comeback und (unglaublicher) Sieg der Patriots. Tom Brady, Bob Kraft und Coach B sind totale Gewinner. Wow!“