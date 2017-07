Pressestimmen zum Confed-Cup „Deutschland gewinnt immer“

Von Thomas Haid 03. Juli 2017 - 08:53 Uhr

Ausgelassene Freude: die deutschen Spieler bejubeln ihren Erfolg beim Confed-Cup. Foto: AFP

Angesichts des Triumphes der jungen deutschen Mannschaft im Finale des Confed-Cups gegen Chile schwelgt die internationale und nationale Presse in Superlativen.

Stuttgart - Durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen Chile hat Deutschland erstmals in der Geschichte den Confed-Cup gewonnen – und das mit einer Mannschaft, in der viele Stars wie Manuel Neuer, Jérome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Sami Khedira, Mesut Özil, Thomas Müller oder Marco Reus fehlten. Damit ist die Generalprobe für die WM im nächsten Jahr in Russland geglückt. Die Presse verneigt sich vor dem Team des Bundestrainers Joachim Löw.

Mehr zum Thema

Spanien

AS: „Deutschland verstärkt seine Herrschaft.“

Marca: „Deutschland gewinnt immer.“

England

Mirror: „Junge Deutsche gewinnen den Confed Cup: Sanchez verschwand, als es für Chile darauf ankam.“

Daily Mail: „Deutschland gewinnt ein weiteres Turnier. Stindl trifft und Deutschland fügt dem Ruhm der U21 ein weiteres Kapitel hinzu.“

Telegraph: „Marcelo Diaz’ Horrorshow schenkt dem Weltmeister den Ruhm des Confed Cups. Deutschland jubelt beim Confed Cup.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Dauer-Champion Deutschland“

Deutschland

Bild: „Stindl schießt uns zum nächsten Titel. Zwei Tage nach dem EM-Sieg der U21 (1:0 gegen Spanien) gewinnt auch die A-Elf die Mini-WM – 1:0 gegen Chile!“

Frankfurter Allgemeine: „1:0 gegen Chile – Deutschland gewinnt den Confed Cup. Der Weltmeister von 2014 gewinnt auch die WM-Ouvertüre: Die DFB-Elf siegt in einem hitzigen Confed-Cup-Finale mit 1:0.“

Welt: „Deutschland besiegt Chile im Confed-Cup-Finale. Der deutsche Titel-Sommer geht weiter.“

Süddeutsche Zeitung: „Deutschland gewinnt den Confed Cup. Mit dem ersten Gewinn des Confed-Cup-Pokals hat das DFB-Perspektivteam den deutschen Fußballsommer vergoldet. Zwei Tage nach dem EM-Titelgewinn der U21-Junioren führte der Gladbacher Lars Stindl das jüngste Team im Endspiel zum 1:0 (1:0) gegen Südamerika-Meister Chile.“

Tagesspiegel: „Lars Stindl ist der neue Götze“

Merkur: „Confed-Cup-Sieg: Löws Himmelsstürmer auf dem Thron“

Stuttgarter Zeitung: „Deutschland gewinnt erstmals Confed Cup“

kKicker: „1:0 gegen Chile! DFB-Elf gewinnt den Confed Cup“