Pressestimmen zu Italiens WM-Aus „Das ist die Apokalypse“

Von Gregor Preiß 14. November 2017 - 09:23 Uhr

„Alle nach Hause“, fordert der „Corriere dello Sport“nach der bitteren WM-Pleite. Foto: StZN

Nicht bei einer Fußball-WM dabei zu sein versetzt Italien in eine Schockstarre. Das Playoff-Rückspiel gegen Schweden endet torlos und tränenreich.

Mailand/Rom - Erstmals seit 1958 findet ein WM-Turnier ohne den viermaligen Weltmeister Italien statt. Schlimm? Viel schlimmer! Katastrophe, Tragödie, Desaster, Schande, Weltuntergang, findet die italienische Presse die passenden Worte. Und geht mit ihren Versagern nach dem 0:0 im Playoff-Rückspiel gegen Schweden hart ins Gericht. Die internationale Presse schwankt indes zwischen Verwunderung und Wehmut.

„Corriere dello Sport“: „Eine unerträgliche Fußball-Schande, ein auslöschlicher Fleck in der Fußball-Geschichte unseres Landes. Apokalypse, Tragödie, Katastrophe: Es ist vorbei. Unser Fußball ist in einer tiefen Krise.“

„Gazzetta dello Sport“: „Wir sind nicht bei der WM! Verschwendete Möglichkeiten, Verleugnung und ein bisschen Unglück. Italien, das ist der Untergang!“

„Tuttosport“: „Verfluchtes 0:0. Dem Team ist es nicht gelungen, den schwedischen Widerstand zu brechen.“

„La Stampa“: „Was für ein Desaster! Wer ist Schuld an dem Scheitern?“

In Schweden werden dafür die „Helden von San Siro“ abgefeiert.

„Svenska Dagbladet“: „Sensationell – eine der größten Meisterleistungen aller Zeiten.“

„Expressen“: „Ihr seid Helden!“

„Metro Sport“: „Das Wunder von Mailand: Schweden ist bereit für die WM in Russland.“

International gibt es kaum Häme, dafür Mitleid. Nur in den Niederlanden ist das italienisches WM-Aus kein so großes Thema. Warum auch? Die Holländer sind ja selbst nicht dabei.

„Daily Mail“ (England): „Genickbruch für Italien: Buffon und Co. weinen bitterlich, als sie nach 60 Jahren erstmals nicht an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Es wird in Russland keine Azzurri geben und kein sechstes WM-Finale.“

„Sun“ (England): „MAMMA MIA – Italien nimmt zum ersten Mal seit 1958 nicht an einer WM teil. Der vierfache Weltmeister muss die WM von Zuhause aus verfolgen, nachdem sie die erniedrigendste Nacht in ihrer gloreichen Geschichte erlebt haben.“

„Bild“: „Schlecht für die WM, gut für uns!“

„As“ (Spanien): „Ein Drama! Italien nicht bei WM dabei.“