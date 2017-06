„The Defiant Ones“-Premiere in LA Eminem erscheint mit Bart, das Netz dreht durch

Von Matthias Kapaun 25. Juni 2017 - 18:00 Uhr

Die HBO-Musikdoku „The Defiant Ones“ über Dr. Dre und seinen Geschäftspartner Jimmy Iovine hat am Freitag in Los Angeles Premiere gefeiert. Im Netz sorgte derweil Eminem für Aufruhr, als er ein Bild auf Instagram postete, das ihn bei der Verantstaltung zeigt – und zwar mit Bart.





Los Angeles - Am Freitagabend hat die Musik-Dokumentation „The Defiant Ones“ in Los Angeles Premiere gefeiert. Die HBO-Doku beleuchtet den spektakulären Aufstieg von Hip-Hop-Superstar Dr. Dre und seinem Geschäftspartner Jimmy Iovine.

Nachdem André Young alias Dr. Dre schon Ende der 1980er Jahre mit der Rap-Crew N.W.A. aus Compton weltweite Erfolge feierte, gründete er gemeinsam mit Iovine und Marion „Suge“ Knight das berühmt-berüchtigte Hip-Hop-Label „Death Row“, bei dem unter anderem die späteren Rap-Legenden Snoop Dogg und Tupac Shakur unter Vertrag standen.

Dr. Dre war dabei der kreative Kopf des Unternehmens, Jimmy Iovine kümmerte sich um das Geschäftliche. Für Aufsehen sorgten die beiden im Jahr 2014, als sie die 2008 gegründete Kopfhörer-Marke „Beats“ für sage und schreibe drei Milliarden Dollar an Apple verkauften. Genug Stoff für eine Doku bieten Dr. Dre und Jimmy Iovine also allemal.

Eminem-Follower zwiegespalten

In der vierteiligen HBO-Produktion des Regisseurs Allen Hughes (Menace II Society) kommen Schützlinge und Weggefährten der beiden zu Wort, unter anderem U2-Frontman Bono, Trent Reznor (Nine Inch Nails), Bruce Springsteen, Tom Petty, Ice Cube, Nas – und Eminem, der auch von Dre und Iovine entdeckt und herausgebracht wurde.

Eben dieser war bei der Premiere von „The Defiant Ones“ auch mit von der Partie und präsentierte sich in einem Instagram-Post neben Dr. Dre und Kendrick Lamar. So weit, so gut. Dass sich der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt, allerdings erstmals mit Bart zeigte, schien seine Follower schwer zu beschäftigen.

Einer der Fans fragt Eminem: „Ist der Bart echt oder nur fake? Niemand hat dich jemals mit einem Bart gesehen.“ Manchen scheint der neue Look gar nicht zu gefallen. „Rasier den Bart ab“ kommentieren einige – oder „Hast du eine Wette verloren?“

Wiederum anderen gefällt der „neue“ Eminem: „Großartiger neuer Look“ oder „sieht wirklich gut aus“ sind nur zwei von unzähligen positiven Kommentaren.

Alles in allem bringt es allerdings ein Follower Eminems auf den Punkt: „Ich verstehe die Aufregung um Eminems Bart nicht. Wie er ausschaut, interessiert mich nicht, das einzige was zählt, sind die inneren Werte“.