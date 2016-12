Premiere von „Rogue One“ in Stuttgart Fans im siebten Star-Wars-Himmel

Von Julia Kost 15. Dezember 2016 - 07:44 Uhr

Auf diesen Moment haben sich Fans von Star Wars in Stuttgart lange gefreut: Zahlreiche Fans ließen sich die Premiere von „Rogue One“ nicht entgehen. In vier Kinosälen der Innenstadtkinos sahen etwa 650 Menschen den Film schon um Mitternacht.





Stuttgart - Jetzt heißt es wieder eintauchen in die Welt des Star Wars-Imperiums mit „Rogue One: A Star Wars Story“. In vier Kinosälen der Innenstadtkinos Stuttgart sahen etwa 650 Fans den Film schon um Mitternacht in der Nacht zum Donnerstag. Denn: „Warum sollte man warten, wenn man Star Wars sehen kann?“, so der 18-Jährige Matteo, der schon letztes Jahr mit seinen Freunden die Vorpremiere besucht hat. „Keiner aus meiner Schule wird hier sein – und ich bin morgen der Einzige, der Bescheid weiß.“

Besonderes Highlight: Mitglieder der Fanclubs „Beskarschmiede“ und „Star Warriors“ begrüßten die Kinobesucher in der Gloria-Passage in Kostümen der originalen Star Wars-Charaktere. Ein Foto mit Darth Vader, Chewbacca oder einem Jedi-Ritter? Oder doch lieber von einem mandalorianischen Krieger verhaften lassen? „Die Kostüme dieses Jahr sind nochmal attraktiver als beim letzten Mal“, freut sich Maggie Schöner von den Innenstadtkinos. Die Filmmusik über Lautsprecher und Nebelmaschinen schaffen zusätzlich Atmosphäre. Natürlich kamen auch einige Kinobesucher im Kostüm ihrer Lieblings-Figuren.

Rogue One: A Star Wars Story

Die Geschichte des Films in einem Satz lautet wohl: Eine Rebellengruppe schließt sich zusammen, um die Pläne des imperialen Todessterns zu stehlen. Rogue One spielt also zwischen den Episoden III und IV und ist der erste Teil einer Anthologie-Reihe zum Star Wars-Imperium. Diese Ableger erzählen Geschichten zu einzelnen Charakteren oder Ereignissen und unterscheiden sich im Stil von der bisherigen Star Wars-Saga. Rogue One soll düsterer sein, ein Kriegsfilm und Action-Spektakel.

Darth Vader hat auf jeden Fall einen Auftritt, so viel haben die Trailer schon verraten. Wer noch ein Foto abstauben möchte: Die kostümierten Star Wars-Profis sind bis Sonntag 18.12.2016 täglich ab 16 Uhr bis ca. 21 Uhr vor Ort in der Gloria-Passage und im Metropol-Kino. Altersfreigabe: 12 Jahre.