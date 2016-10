Premiere von „2nach9“ Hier gibt’s die Radio-Show zum Nachhören

Von Peter Lachmann 12. Oktober 2016 - 10:19 Uhr

Tom Hörner (li.) und David Rau im Horads-88,6-StudioFoto: Lichtgut/Verena Ecker

Sie haben die Premiere der Radio-Show „2nach9“ mit David Rau und Tom Hörner auf Horads 88,6 verpasst? Dann haben Sie nichts verpasst. Hier gibt es die Sendung zum Nachhören.

Stuttgart - Von Lampenfieber keine Spur. Wenn Moderator David Rau (26) doch mit geröteten Wangen am Mikrofon saß, dann lag das an einer Erkältung, die ihn kurz vor der Premiere von „2nach9“ heimgesucht hatte. Doch eine Ingwertee-Therapie, wärmstens empfohlen von seinem Mit-Moderator, dem StN/StZ-Redakteur Tom Hörner (55), hat geholfen, dass sich Rau ins Horads-88,6-Studio an der Hochschule der Medien schleppen konnte.

Als Stargast zugeschaltet: Dominik „Dodokay“ Kuhn

Zur Premiere gab’s einen launigen Wochenrückblick der Moderatoren; StN/StZ-Wasen-Reporter Frank Rothfuß-Jenewein erzählte von seinen schönsten Volksfest-Erlebnissen; Dr. Markus Brinkmann, Nachtdienst des Vertrauens bei den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung, verriet, was es am nächsten Tag in den Stuttgarter Blättern zu lesen geben wird. Als Stargast ins Studio zugeschaltet: Dominik „Dodokay“ Kuhn, der Stimme hinter den sensationell-komischen Die-Welt-auf-Schwäbisch-Videos.

Hier gibt es die Sendung zum Nachhören.

Beim nächsten Mal dabei: Weltklasse-Magier Topas

Und was meinen die Beteiligten zur Premiere? Hörner: „Noch haben sich die großen Feuilletons dieser Republik nicht geäußert. Bevor das nicht der Fall ist, sag‘ ich gar nichts.“ David Rau, Chef des Online-Sender Stuggi.TV: „Ich ging verschnupft in die Sendung und bin es immer noch. Insofern: Alles gut, wir machen weiter.“

Kommenden Dienstag wird im gläsernen Studio an der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen gezaubert. Als Gast dabei: der Comedian Thomas Fröschle, auch bekannt als Weltklasse-Magier Topas.

