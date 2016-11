Porträt-Serie „Mensch, Stuttgart!“ Auch mit fast 80 noch im VfB-Block

Von Siri Warrlich 25. November 2016 - 16:00 Uhr

Seit 10 Jahren hat Ingeborg Stiegler eine Dauerkarte für den VfB. Im Stadion ist sie für viele Fans nur noch Oma Inge.Foto: Siri Warrlich

„Für immer VfB“: Ingeborg Stiegler aus Marbach am Neckar nimmt das wörtlich. Seit 10 Jahren hat die bald 80-Jährige eine Dauerkarte. „Bis ich die Augen zu mache“, sagt Oma Inge, wie sie im Stadion heißt, in unserem Video-Porträt.

Stuttgart - Seit 10 Jahren hat Ingeborg Stiegler eine Dauerkarte für den VfB Stuttgart. Im Sitzblock ist sie bekannt, sorgt bei jedem Spiel für Stimmung. Stiegler ist 79 Jahre alt, hat vier Kinder, sieben Enkel und zwei Urenkel – in Wirklichkeit aber sind es von alledem noch ein paar mehr.

Denn neben den leiblichen Nachkommen stehen „ihre Jungs“, wie Stiegler in unserem Videoporträt erzählt: VfB-Fans, die zum Teil ein halbes Jahrhundert jünger sind als sie. Im Stadion nennt man sie deshalb nur Oma Inge. „Meinen Platz“, sagt Stiegler, „habe ich, bis ich die Augen zu mache“.

Oma Inge ist die fünfte Protagonistin in unserer Online-Porträt-Serie über Menschen aus der Region. Eine von 610 000 Stuttgartern, von denen wir einige in Audioslideshows vorstellen. In Bild und Tonaufnahmen erzählen sie von dem, was sie tun, zeigen ihre Perspektive auf die Stadt. Ein Bestatter, ein Superheld, eine Friseurin. Menschen, die nicht berühmt sind, vielleicht noch nicht einmal etwas Außergewöhnliches tun – und die diese Stadt gerade deshalb prägen, jenseits aller Klischees.

