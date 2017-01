Porträt-Serie „Mensch, Stuttgart!“ Der Bauer in der Großstadt

Von Hannes Opel 06. Januar 2017 - 16:00 Uhr

An der Solitude-Allee in Stuttgart-Weilimdorf bewirtschaftet Thomas Renschler seinen Hof.Foto: Hannes Opel

Thomas Renschler ist einer der wenigen Bauern, der am Rande Stuttgarts noch einen Hof bewirtschaftet. Einfach ist das nicht, sagt er in unserer Audio-Slideshow.

Stuttgart - Niedrige Milchpreise, geringere Einkommen und Flächenverluste: Die Lage für kleine, landwirtschaftliche Betriebe in Stuttgart ist schwierig. Thomas Renschler ist einer der wenigen Bauern, der hier, am Rande der Großstadt, noch einen Hof bewirtschaftet.

60 Kühe stehen auf seinem Hof an der Solitude-Allee in Weilimdorf. Seit 35 Jahren bewirtschaftet die Familie den Betrieb und baut hier Mais, Zuckerrüben und Getreide an. Einfach ist das nicht, sagt Bauer Renschler: In unserer Audio-Slideshow erzählt er, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat.

Thomas Renschler ist der sechste Protagonist in unserer Online-Porträt-Serie über Menschen aus der Region. Einer von 610.000 Stuttgartern, von denen wir einige in Audioslideshows vorstellen. In Bild und Tonaufnahmen erzählen sie von dem, was sie tun, zeigen ihre Perspektive auf die Stadt. Ein Bestatter, ein Superheld, eine VfB-Anhängerin. Menschen, die nicht berühmt sind, vielleicht noch nicht einmal etwas Außergewöhnliches tun – und die diese Stadt gerade deshalb prägen, jenseits aller Klischees.

