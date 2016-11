Porträt-Serie „Mensch, Stuttgart!“ Batman, Stuttgarts Superheld

Von Berkan Çakır und Hannes Opel 04. November 2016 - 06:00 Uhr

Seit Monaten ist Batman nachts in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs.Foto: Hannes Opel

Nachts, irgendwo zwischen Marienplatz und Königsbau, trifft man in Stuttgart auf Batman, den Superhelden. Wer steckt hinter der Maske?

Stuttgart - Wenn sich die Stadt nachts in einer andere verwandelt, verändert auch er sich. Dann legt er seine Identität ab, ist kein Student mehr, sondern Superheld. Wenn er in den schwarzen Anzug schlüpft, die Fledermaus-Maske über den Kopf zieht und den Umhang umlegt, wird er zu Batman.

Dann streift er durch die Straßen in der Stuttgarter Innenstadt, taucht mal am Schlossplatz auf, verschwindet in der Dunkelheit und kommt am Rotebühlplatz wieder hervor. Wer der Mann hinter der Maske ist, wissen nur die wenigsten. Der 28-Jährige will seine Identität nicht preisgeben. „Das ist auch nicht so wichtig“, sagt er. „Es geht um Batman, nicht um meine Person.“ Aber was ist seine Mission?

„Batman“ ist der vierte Protagonist in unserer Online-Porträt-Serie über Menschen aus der Region. Einer von 610 000 Stuttgartern, von denen wir in den kommenden Wochen einige in Audioslideshows vorstellen. In Bild und Tonaufnahmen erzählen sie von dem, was sie tun, und zeigen ihre Perspektive auf die Stadt. Ein Bestatter, eine Friseurin, eine Kartenlegerin. Menschen, die nicht berühmt sind, vielleicht noch nicht einmal etwas Außergewöhnliches tun – und die diese Stadt gerade deshalb prägen, jenseits aller Klischees.

