Porträt eines Kampfschwimmers aus Stuttgart Männer ohne Nerven

Von Robin Szuttor 13. Dezember 2016 - 17:30 Uhr

Kampfschwimmer durchlaufen eines der härtesten militärischen Ausleseverfahren. Ihr Leitsatz: Lerne leiden, ohne zu klagen. Ein Elitesoldat aus Stuttgart berichtet.





Stuttgart/Eckernförde - Manchmal ist es am sichersten, die Männer zunächst mit dem U-Boot in die Nähe des Operationsziels zu bringen und sie dann über das Torpedorohr rauszuschleusen. Der Erste wird dabei mit den Füßen voran in die Röhre geschoben. Selbst mit angelegten Armen passt er kaum besser ins Rohr als ein Korken in die Weinflasche. Der nächste folgt mit dem Kopf voran. Vier Mann verträgt die Röhre. Dann heißt es warten, bis der Druckausgleich beendet ist. Das kann gut eine halbe Stunde dauern. Eine halbe Stunde absolute Dunkelheit und absolute Enge. Wer da keine Klaustrophobie-Attacke bekommt, bekommt sie nie mehr. Schließlich wird die Torpedoröhre geflutet und der Elitetrupp ins Meer entlassen.

Auch beliebt: voll verschnürt in ein Wasserbecken oder gleich in die Ostsee geworfen zu werden. Ein gutes Training, um sich im Notfall aus einem Kokon verhedderter Fallschirmseile befreien zu können. So wird man zum Houdini der Bundeswehr.

Kampfschwimmer durchlaufen eines der härtesten militärischen Ausleseverfahren überhaupt. Von 200 Bewerbern jährlich schaffen es vielleicht 60, die Ausbildung zu beginnen. Die drei Jahre durchzustehen ist noch schwieriger. Mehr als acht sind am Ende noch nie übrig geblieben. Es gab auch schon Jahrgänge, da schaffte es kein einziger. Was macht einen Kampfschwimmer aus? „Manche plappern viel, doch die meisten sind eher schweigsam. Es gibt ein paar Türstehertypen, doch die meisten sind körperlich eher unscheinbar.“ Was alle verbindet: „Sie können sich quälen und gehen nicht immer den bequemen Weg“, sagt Konrad W. Er gehört dazu.

Speedboote und E-Scooter

An diesem Wochenende ist der 34-Jährige auf Heimaturlaub. Zweimal im Jahr besucht er seine Eltern in Stuttgart-Feuerbach. Oder sie kommen zu ihm. An die Küste mit ihren weißen Stränden, den flüsternden Dünen, den Dreizackspuren der Möwenfüßchen im Sand. An die Ostsee, in die ihr Sohn dauernd abtaucht. Das leichte Schwäbeln hat sich bei ihm inzwischen vollends abgeschliffen. Er ist ein Wassermann. Er gehört ans Meer. Das wissen sie.

Stationiert ist Konrad, dessen voller Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden soll, im Marinestützpunkt Eckernförde. Ein paar Gebäude der militärischen Kleinstadt besiedelt ein spezielles Völkchen. Ein Blick in die zugehörige Fuhrparkhalle genügt, um zu sehen, dass hier die Hautevolee der Bundeswehr logiert: gepanzerte Eagle 5 der US-Firma General Dynamics neben Mercedes-Wolf-Offroadwagen und anderen Spezialfahrzeugen ­jenseits der 100 000-Euro-Marke. Speedboote mit Geschwindigkeiten bis 80 Kilometer pro Stunde. Scooter mit Elektroantrieb, ratsam bei starker Strömung. Kajaks: „kleine Silhouette, viel Platz für Gepäck, sehr schnell und wendig“, sagt Konrad. Quads für Operationen im Gelände, zurzeit sandfarben lackiert, „je nach Einsatzgebiet aber auch schnell umgespritzt und auf Kettenantrieb umgerüstet“. Funkanlagen für mehrere Zehntausend Euro das Stück. „In den letzten Jahren hat sich sehr viel getan bei der Ausrüstung.“ Zumindest bei Spezialeinheiten wird nicht gespart.

Konrad ist schlank und drahtig. Ein junger Mann, nicht gerade groß, mit Brille, Rucksack, Outdoorjacke. Im Café bestellt er Johannisbeerkuchen mit Sahne. Unter dem T-Shirt lugt ein Koi-Karpfen-Tattoo hervor. Nichts deutet darauf hin, dass da ein Elitesoldat seinen Cappuccino trinkt. Auch die Taucheruhr sieht mehr nach Mode als nach Hightech aus und wirkt weit weniger bullig als die Herrenuhren an den anderen Tischen. Doch sie ist fast ein Kilogramm schwer, aus U-Boot-Stahl gefertigt und wasserdicht bis 5000 Meter.