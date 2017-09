51-Jährige schwer verletzt Porsche-Testwagen rast auf der A 81 in Twingo

Von Carola Fuchs 19. September 2017 - 15:01 Uhr

Ein Porsche-Testwagen hat am Montagabend auf der Autobahn bei Rottenburg ungebremst den Wagen einer 51-Jährigen gerammt. Die Frau wurde schwer verletzt. Immer wieder kommt es dort zu schweren Unfällen mit Testfahrzeugen der Automobilhersteller.





Rottenburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 zwischen Singen und Stuttgart bei Rottenburg (Kreis Tübingen) sind am späten Montagabend eine 51-Jährige schwer und ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 31-Jähriger um kurz nach 21 Uhr mit einem Porsche auf der rechten Spur ungebremst auf den Renault Twingo der Frau aufgefahren. Der Kleinwagen geriet dadurch auf die rechte Spur und rammte den BMW des 21-Jährigen.

Der Porsche war ein Testwagen der Cayenne-Reihe des Sportwagenherstellers, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Der 31-Jährige habe den Wagen als Mitarbeiter eines externen Dienstleisters für Porsche in einer Dauerlauftestfahrt gesteuert. Wie schnell der Sportwagen gefahren ist, darüber konnte das zuständige Ludwigsburger Polizeipräsidium am Dienstag ebenso wenig Angaben machen wie darüber, warum der Porsche in voller Fahrt im Heck des Renault gelandet ist. Auf der A 81 gilt in dem entsprechenden Bereich in Richtung Stuttgart keine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Die A 81 ist als Teststrecke bekannt, auch die A 5 zwischen Frankfurt und Darmstadt wird für rasante Versuche benutzt: Dort gilt kein Tempolimit. In der Vergangenheit ist es auf diesen Routen immer wieder zu teils schweren, einige Male auch zu tödlichen Unfällen mit Erlkönigen gekommen. 2009 verunglückte auf der A 5 ein Porsche-Testfahrer tödlich. 2003 hatte ein Mercedes-Pilot auf der A 5 bei Karlsruhe eine 21-Jährige Frau in einem Kleinwagen so sehr bedrängt, dass sie schließlich von der Straße abkam und zusammen mit ihrer kleinen Tochter im Auto starb.

Der Testfahrer wurde später unter anderem wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt; seinen Job war er nach dem Unfall los. Im April 2010 war ein Mercedes-Testfahrer auf der A 81 bei Rottweil mit 170 Stundenkilometern in eine Unfallstelle gerast. Dabei wurde ein 26-Jähriger erfasst und getötet. Der Fahrer akzeptierte später einen Strafbefehl mit einer Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Dass Autokonzerne öffentliche Straßen als Versuchsstrecken nutzen, gerät deshalb immer wieder in die Kritik.