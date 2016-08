Porsche in Weissach Werkstatt brennt ab

Von red/dpa 27. August 2016 - 08:56 Uhr

Bei einem Brand auf dem Porsche-Gelände in Weissach ist ein Schaden von bisher nicht bekannter Höhe entstanden. Anwohner mussten Fenster und Türen geschlossen halten.





7 Bilder ansehen

Weissach - Ein Feuer auf dem Gelände des Porschewerks in Weissach (Kreis Böblingen) hat in der Nacht zu Samstag für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei in Ludwigsburg mitteilte, brannte eine Werkstatt im Landkreis Böblingen aus. Nach Angaben eines Sprechers des Porschewerks war das Feuer an einem abgestellten Auto in der Halle entstanden.

Mehr zum Thema

Wegen einer starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner der Gemeinde Mönsheim (Enzkreis) aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.