Popstar zu Besuch in Ulm Anastacia besteigt höchsten Kirchturm der Welt

Von red/dpa 18. November 2017 - 17:26 Uhr

US-Pop-Sängerin Anastacia (rechts) besuchte zusammen mit ihrer Schwester Shawn den Turm des Münsters in Ulm Foto: dpa

Anastacia war Stargast der Benefizshow „Charity Night“ in Neu-Ulm. Diese Gelegenheit hat sie genutzt, das mehr als 160 Meter hohe Ulmer Münster zu besteigen.

Ulm/Neu-Ulm - US-Popsängerin Anastacia (49) hat in Ulm mühelos die Aussichtsplattform des höchsten Kirchturms der Welt bestiegen. „Ich habe zwei Mal den Krebs besiegt, nun bin auch noch auf das Ulmer Münster geklettert“, sagte die Sängerin am Samstag vor Reportern. „Von hier oben kann ich ja fast die Erdkrümmung erkennen.“ Die US-Amerikanerin („I’m Outta Love“, „Paid My Dues“) wurde von ihrer drei Jahre älteren Schwester Shawn begleitet.

Der Münsterturm ist 161,53 Meter hoch, zur Aussichtsplattform auf 143 Metern Höhe führen 768 Stufen. Anastacia war für die Benefizgala „CharityNight“ des Ulmer Senders Radio7 in Ulms bayerischer Schwesterstadt Neu-Ulm angereist. Wie alle beteiligten Künstler – unter ihnen die Sänger Laith Al-Deen aus Mannheim und Marlon Roudette sowie das Musik- und Comedy-Duo Die Lochis – verzichtete Anastacia auf ihre Gage. Mit dem Erlös werden sozial Bedürftige im Sendegebiet von Radio7 in Schwaben unterstützt.

„Songs zu schreiben und damit aufzutreten, war mir nie genug“, sagte Anastacia zuvor der Deutschen Presse-Agentur. „Ich möchte eine Botschaft verbreiten, die aus dem Herzen kommt, damit Menschen sich besser fühlen“, sagte die Sängerin, die zwei Mal an Brustkrebs erkrankt war und es dennoch schafft, ihre Weltkarriere fortzusetzen.