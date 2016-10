Polizist von "Reichsbürger" erschossen Kollegen kondolieren via Twitter

Von Benjamin Bauer 20. Oktober 2016 - 12:57 Uhr

Mit diesem Tweet trat die Münchner Polizei am Donnerstag via Twitter an die Öffentlichkeit.Foto: Screenshot Twitter/Polizei München

Der Tod eines Polizisten, der von einem sogenannten "Reichsbürger" in Bayern erschossen wurde, beschäftigt Twitter. Polizei-Kollegen bekunden ihr Mitleid.

München - Nachdem ein Beamter des SEK am Mittwoch von einem sogenannten "Reichsbürger" in Georgensmünd in Bayern erschossen wurde, haben am Donnerstag Polizeikollegen via Twitter ihr Beileid bekundet.

Die Polizei München twitterte am Donnerstagvormittag: "Manchmal kann man seine Gefühle nicht in Worte ausdrücken. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des verstorbenen Kollegen."

Manchmal kann man seine Gefühle nicht in Worte ausdrücken. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des verstorbenen Kollegen pic.twitter.com/or2HgJPNAB— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 20. Oktober 2016

Auch die Polizei Stuttgart retweetete den Beitrag.

Und viele weitere Polizeikollegen folgten, um so ihr Beileid auszudrücken - darunter auch die Bundespolizei Baden-Württemberg.

Unfassbar... Wir trauen mit den Kollegen aus Bayern. https://t.co/Qs0KhsopTG — Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) 20. Oktober 2016