Polizist schießt in Stuttgart-Degerloch Randalierer wird im Krankenhaus vernommen

Von Christine Bilger 14. September 2017 - 09:10 Uhr

In unmittelbarer Nähe des Polizeipostens Degerloch schoss am Mittwoch ein Beamter. Foto: 7aktuell/Hald

Nach dem Schuss auf einen 23-Jährigen in Degerloch soll der Verletzte am Donnerstag vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob der Schuss rechtmäßig abgegeben wurde.

Stuttgart - Der Schuss aus einer Polizeipistole am Mittwochnachmittag in Degerloch hat einen 23 Jahre alten Mann getroffen, der der Stuttgarter Polizei in der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun routinemäßig, ob die Schussabgabe des 56-jährigen Beamten rechtmäßig war. Das geschieht grundsätzlich, wenn ein Polizist zur Waffe greift und auf jemanden schießt. Was genau sich der Mann in der Vergangenheit zu Schulden hatte kommen lassen, wurde noch nicht bekannt. Am Mittwoch hatte es geheißen, dass der Mann womöglich psychische Probleme hat.

Mehr zum Thema

Verletzter liegt noch im Krankenhaus

Weitere Details des Zwischenfalls werden Polizei und Staatsanwaltschaft voraussichtlich nach einer Vernehmung des Mannes am Donnerstag mitteilen können. Er liege in einem Krankenhaus, wo seine Verletzungen versorgt werden, und soll dort befragt werden.

Der 23-Jährige hatte am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in der Nähe des Degerlocher Polizeipostens randaliert. Eine Passantin kam in den Posten und meldete, dass der Mann Autos demolieren würde, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Polizist ging hinaus, um den Mann zu stellen. Dieser soll dabei laut der Polizei so heftig Widerstand geleistet haben, dass der 56-jährige Beamte sich entschied, zur Waffe zu greifen.

Es soll nur ein Schuss gefallen sein, der den Randalierer aber an zwei Stellen des Körpers traf: am Daumen und am Bein. Der Verletzte soll vernehmungsfähig sein.