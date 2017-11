Polizeikontrolle in Ludwigsburg Drogendealer schluckt fünf Heroin-Pakete

Von bin 28. November 2017 - 11:46 Uhr

Die Polizei hat bei zwei Männern in Ludwigsburg Heroin gefunden (Symbolbild). Foto: dpa

Eigentlich sieht ein 33-jähriger Mann unverdächtig aus, als er in ein Taxi in Ludwigsburg steigt. Doch dann kontrolliert ihn die Polizei – und macht anschließend einen überraschenden Fund.

Ludwigsburg - Die richtige Nase hatten Beamte der Polizeihundeführerstaffel, die am Freitagabend in der Ludwigsburger Riedstraße einen 33-jährigen Mann aus Heilbronn kontrollierten, der als Fahrgast in einem Taxi saß. Er war den Polizisten zuvor in der Innenstadt aufgefallen, als er in das Taxi gestiegen war. Als der Mann erkannte, dass er kontrolliert werden sollte, schluckte er mehrere kleinere Gegenstände hinunter, das haben die Beamten beobachtet.

Es gab ein Gerangel, dann stellten die Beamten bei ihm 20 so genannte „Herion-Plomben“ und rund 2500 Euro sicher, vermutlich handelt es sich um Dealergeld. Der 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort von der Polizei bewacht. Fünf von ihm geschluckte Heroinpakete kamen dort auf natürliche Weise wieder ans Licht. Die weiteren Ermittlungen führten die Kriminalpolizei noch am selben Abend zu einem 34-jährigen Mann, zu dem der 33-Jährige Kontakt hatte. In dessen Ludwigsburger Wohnung stellten die Ermittler über 120 Gramm Heroin und Kokain sowie weitere 18 000 Euro Bargeld sicher. Beide wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.