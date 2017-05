Polizeieinsatz in Stuttgart Tankstelle überfallen – Täter flüchtig

Von red/loj 17. Mai 2017 - 22:47 Uhr

Am Abend ist in Stuttgart-Rot eine Jet-Tankstelle überfallen worden. Die Polizei fahndet nach mehreren Tätern, ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.





Stuttgart - Eine Tankstelle am Rotweg in Stuttgart-Rot ist am Mittwochabend überfallen worden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, geschah der Überfall gegen 22 Uhr. Offenbar wird nach mehreren Tätern gefahndet, die Polizei hat auch einen Hubschrauber im Einsatz.

Wie viele Täter tatsächlich die Tankstelle überfallen haben und Genaueres zum Tathergang war am Mittwochabend (22.45 Uhr) noch nicht zu erfahren.