Polizeieinsatz in Stuttgart-Süd Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Von Christine Bilger 24. Oktober 2017 - 09:15 Uhr

Das unerlaubte Wenden über die Gleise ist eine häufige Unfallursache. Dieses Bild entstand bei einem Unfall in der vergangenen Woche in Bad Cannstatt. Foto: 7aktuell.de/Pusch

An der Böblinger Straße ist am Dienstagmorgen ein Stadtbahnunfall geschehen. Ein Autofahrer hat einen Fahrfehler gemacht, der häufig die Ursache solcher Zusammenstöße ist.

Stuttgart - Das unerlaubte Wenden über die Stadtbahngleise ist eine der häufigsten Ursachen für Zusammenstöße zwischen Autos und Bahnen auf den Straßen Stuttgarts. So hat sich auch ein Unfall zugetragen, den die Polizei am Dienstagmorgen meldet: Kurz nach 8 Uhr ist an der Böblinger Straße auf Höhe der Haltestelle Waldeck ein Fahrzeug mit einer Stadtbahn kollidiert, weil der Autofahrer habe wenden wollen und dabei nicht auf die in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn geachtet habe, sagte ein Polizeisprecher. „Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich Sachschaden“, teilte der Beamte mit.

Mehr zum Thema

Immer wieder passieren Unfälle wegen unerlaubten Wendens

Erst am vergangenen Freitag, 20. Oktober, hatte die Polizei einen ähnlichen Unfall aus Bad Cannstatt melden müssen, als eine BMW-Fahrerin an der Waiblinger Straße über die Schienen wendete. Drei Mitfahrer in ihrem Auto wurden verletzt. Am Wochenende davor war ein Autofahrer an der Pragstraße (Bad Cannstatt) verbotswidrig nach links über die Gleise abgebogen und ebenfalls mit einer Bahn zusammengestoßen, die er nicht beachtet hatte.

Im vergangenen Jahr ereigneten sich in Stuttgart 108 Unfälle mit Stadtbahnen, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Fehler der Autofahrer beim Abbiegen waren in 18 Prozent der Unfälle die Ursache, beim Wenden oder Rückwärtsfahren in 14 Prozent der Fälle.