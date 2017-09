Polizeieinsatz in Stuttgart Polizei stoppt Irrfahrt eines Klinikpatienten

Von Wolf-Dieter Obst 22. September 2017 - 09:29 Uhr

Die Polizei hat in Stuttgart eine ungewöhnliche Spritztour gestoppt. Foto: dpa

Ein Autofahrer sorgt mit seinem Fahrstil für einige Aufregung. Als die Polizei den Fahrer unter die Lupe nimmt, trifft sie auf einen älteren Herrn in Hausschuhen.

Stuttgart - Die Polizeistreife staunte: Ein Autofahrer in Hausschuhen? Ungewöhnliches steckte hinter der Irrfahrt eines 70-jährigen Honda-Fahrers, gegen den nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird. Der Mann wollte offenbar nur mal ganz kurz was von zu Hause holen – doch mit seiner Spritztour hatte er am Donnerstagabend im Norden Stuttgarts für reichlich Aufsehen gesorgt.

Mehr zum Thema

Der Mann aus dem Kreis Ludwigsburg war am gegen 20 Uhr mit seinem Honda zunächst im Stuttgarter Stadtteil Rot aufgefallen. Zeugen beobachteten den 70-Jährigen, wie er im Bereich des Rotwegs und der Schozacher Straße mit seinem grauen Honda Civic in Schlangenlinien fuhr und mehrfach gegen den Bordstein geriet. In der Straße Am Wolfersberg in Richtung Hallschlag driftete er offenbar mehrfach auf die Gegenfahrbahn ab – und zwang einen entgegenkommenden Linienbus zu einer Vollbremsung. Laut Polizei griff schließlich ein Zeuge beherzt ein: Er alarmierte die Polizei und stoppte den Honda-Fahrer im Daiberweg in Bad Cannstatt.

Mit dem Streifenwagen zurück ans Ziel

Der Fahrer stand allerdings nicht unter Alkoholeinwirkung. Die ermittelnde Polizeistreife wunderte sich über die Hausschuhe des Autofahrers – und erfuhr die wahren Hintergründe. Der Mann ist Patient in einem Krankenhaus an der Auerbachstraße – und hatte sich dort nicht abgemeldet abgesetzt, um etwas von zu Hause zu holen. Offenbar war der 70-Jährige dann aber auf dem Rückweg mit der Autofahrt über Umleitungsstrecken deutlich überfordert. Ganz offensichtlich hatte er auch noch den Abzweig in die Auerbachstraße verpasst – der Daiberweg lag schon abseits der richtigen Route.

Offenbar hatte es unterwegs keine Unfälle gegeben. Die Irrfahrt war jetzt aber zu Ende: Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und veranlassten, dass der Honda an Ort und Stelle abgestellt wurde. Der 70-Jährige wurde schließlich mit dem Streifenwagen zurück ins Krankenhaus gefahren. Wie das Klinikpersonal auf die Spritztour reagierte, ist nicht überliefert. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, können diese sich bei der Polizei in Zuffenhausen unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 37 00 melden.