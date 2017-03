Polizeieinsatz in Schorndorf SEK holt Aktivisten aus Schornstein

Von Oliver Hillinger 09. März 2017 - 22:14 Uhr

Es war eine spektakuläre Protestaktion: Ein Mann klettert in Schorndorf auf einen gut 30 Meter hohen Kamin. Ein SEK-Einsatzkommando und ein Hubschrauber rückten aus. Die Hintergründe.





Schorndorf - Mit einer spektakulären Protestaktion hat am Donnerstagabend ein Mann über den Dächern von Schorndorf auf sich aufmerksam gemacht. Der Unbekannte war am frühen Abend auf dem gut 30 Meter hohen Kamin auf dem Areal des Breuninger-Areals gestiegen, einer alten Lederfabrik nahe des Schorndorfer Bahnhofs, der wohl bald der Abriss bevorsteht. Bereits in der Nacht zuvor war an dem Schornstein ein langes Transparent mit dem Wort „Abgelehnt“ angebracht worden. Die Sichtung des Mannes, der einen roten Sonnenschirm auf die Turmspitze mitgenommen hatte, führte gegen

19 Uhr zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz, zu dem auch ein SEK-Einsatzkommando und ein Hubschrauber geholt wurde. Als SEK-Beamte über rostige Eisentritte auf den Kamin kletterten, war der Unbekannte jedoch verschwunden. Er hatte sich im Inneren des Kamins versteckt, wo er von den Beamten gefunden und zum Abstieg gezwungen wurde. Gegen 20.30 verließen Uhr Beamte mit dem Mann das Areal. Zu seinen Hintergründen, und ob er etwas mit dem Transparent am Schornstein zu tun hatte, wurde am Abend nichts bekannt.