Polizeieinsatz in Rastatt Katze und Schlange liefern sich ein tierisches Duell

Von red/dpa/lsw 29. September 2017 - 15:08 Uhr

Eine Katze hat sich in Rastatt mit einer Schlange – wohl einer Ringelnatter – angelegt (Symbolfoto). Foto: dpa-Zentralbild

Eine Katze und eine Schlange liefern sich auf einem Parkplatz in Rastatt eine derart laute Auseinandersetzung, dass Anwohner die Polizei rufen.

Rastatt - Eine Katze und eine Schlange haben in Rastatt miteinander gekämpft – und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, waren die Tiere am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Schwimmbads derart laut aneinandergeraten, dass Anwohner den Notruf wählten. Auch als die Polizei anrückte, ließ die Katze demnach nicht von der Schlange – wohl einer Ringelnatter – ab und verpasste ihr mehrere Tatzenhiebe gegen den Kopf.

Das Reptil war „vermutlich aufgrund der Angriffe seines pelzigen Gegners derart in Rage, dass es nunmehr dazu überging, die schlichtenden Ordnungshüter zu attackieren“, teilte die Polizei mit. „Die Beißversuche konnten erfolgreich abgewehrt werden und die Natter verschwand kurz darauf im Dickicht.“ Die Katze hatte demnach schon zuvor die Flucht ergriffen.