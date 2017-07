Polizeieinsatz in Ludwigshafen Drohungen gegen Ärzte und Polizisten

Von red 14. Juli 2017 - 11:04 Uhr

In Ludwigshafen ist die Polizei wegen Drohungen eines Mannes im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa

In Ludwigshafen läuft seit dem Morgen eine Polizeiaktion. Ein Mann soll Drohungen gegen Ärzte und Polizisten ausgesprochen haben.

Ludwigshafen - In Ludwigshafen läuft seit dem Morgen ein Polizeieinsatz, weil ein Unbekannter Drohungen gegen Ärzte und Polizisten ausgesprochen hat. Wie das zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, habe der Mann dies gegen halb acht Uhr morgens gegenüber einer Passantin getan.

Mehr zum Thema

Der Polizeieinsatz habe sich zunächst auf das Marienkrankenhaus in Ludwigshafen konzentriert, weil der Mann dieses erwähnt haben soll. Die Zeugin habe am Körper des Unbekannten ein kleines Kästchen und Drähte ähnlich eines Langzeit-EKGs erkannt. Die Polizei habe anschließend alle relevanten Einrichtungen und Arztpraxen an der gesamten Linie 74 überprüft – allerdings bisher ohne Ergebnis.

Inzwischen werde aber routinemäßig in der ganzen Stadt gesucht.