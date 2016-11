Polizeieinsatz in Fellbach Erneuter Amok-Fehlalarm

Von Sascha Schmierer 05. November 2016 - 10:02 Uhr

Einsatz im Hermann-Löns-Weg vor der Auberlen-Realschule.Foto: Nico Gerdes

Schon wieder ein Amok-Fehlalarm in Fellbach: Am Mittwoch hat es die Auberlen-Realschule getroffen. Schuld war ein technischer Fehler bei Wartungsarbeiten. Ist die verbaute Technik zu sensibel?

Fellbach - Dass die 2011 in allen Fellbacher Schulen eingebauten Tastknöpfe für den Amok-Alarmruf teils hochsensibel reagieren, wurde den Verantwortlichen im Fellbacher Rathaus spätestens Mitte Oktober bewusst: An einem schönen Herbstnachmittag löste ein Schüler der Auberlen-Realschule einen Notruf aus, weil er vermutlich mit dem Schulranzen völlig unbeabsichtigt gegen die Scheibe des im Klassenzimmer installierten gelben Kastens gekommen war. Glücklicherweise konnte schon der Hausmeister einschätzen, dass es sich um einen Technik-Fehler handeln muss – die in den Hermann-Löns-Weg geeilten Sicherheitskräfte konnten unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Im März 2014 gibt es einen Fehlalarm an der Zeppelinschule

Schon im März 2014 hatte es in der Zeppelinschule einen Polizeieinsatz gegeben, weil zwei Schüler beim Bubeln ebenfalls nicht mutwillig den Taster berührten. Am Mittwoch wurde nun klar, dass selbst Handwerker ihre liebe Not mit den empfindlichen Sensoren haben: Weil ein von der Stadt mit dem Austausch der Taster beauftragter Mitarbeiter in der Auberlen-Realschule auf den Knopf drückte, rückte die Polizei um 15.40 Uhr erneut mit einem Großaufgebot an. Laut Rathaussprecher Frank Knopp werden die Alarmknöpfe in der Auberlen-Realschule und im Gustav-Stresemann-Gymnasium nun gegen ein weniger empfindliches Modell ersetzt – auf dass nicht wieder die Polizei ausrückt.