Polizeibilanz vom Wochenende Brand im Amici und ein tödlicher Motorradunfall

Von red 12. Juni 2017 - 10:08 Uhr

Auch an diesem Wochenende hatte die Polizei in Stuttgart und Region alle Hände voll zu tun. Zu einem Einsatz ist es unter anderem im Amici gekommen. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Das Szene-Lokal Amici in der Stuttgarter Innenstadt muss wegen eines Brands geräumt werden, ein Motorradfahrer stirbt nach einem Unfall in Fellbach. Wir haben die Bilanz der Polizei vom Wochenende in Stuttgart und der Region.





Stuttgart - Schrecken, wo sonst ausgelassen gefeiert wird: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist im Stuttgarter Szene-Lokal Amici in Stuttgart-Mitte ein Brand ausgebrochen. Das Lokal musste daraufhin von der Feuerwehr geräumt werden. Näheres zu dem Vorfall erfahren Sie hier.

