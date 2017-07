Polizeibilanz aus Stuttgart und Region Brutaler Übergriff und tödlicher Unfall

Von ps 10. Juli 2017 - 11:25 Uhr

Bei einem Unfall auf der B 29 bei Remshalden am Samstagabend werden vier Menschen verletzt. Foto: SDMG

Ein brutaler Übergriff und mehrere schwere Unfälle, einer davon mit tödlichem Ausgang, haben die Polizei am Wochenende in Atem gehalten. Wir haben die Bilanz der Polizei aus Stuttgart und der Region vom Wochenende.

Stuttgart - Ein brutaler Übergriff auf einen 36-Jährigen und mehrere schwere Unfälle, bei denen unter anderem zwei Mädchen schwer und ein Fußgänger tödlich verletzt werden: Am Wochenende musste die Polizei in Stuttgart und der Region wieder zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Mehr zum Thema

In Geislingen (Kreis Göppingen) kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem brutalen Übergriff, bei dem eine fünfköpfige Gruppe auf einen Unschuldigen einschlug. Die fünf Täter flüchteten anschließend. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Freitagnacht wurde bei einem dramatischen Unfall nahe Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) ein Fußgänger angefahren und tödlich verletzt. Der Unfallfahrer flüchtete. Mehr zu dem Thema lesen Sie hier.

Auf der B 29 bei Remshalden im Rems-Murr-Kreis kam es am späten Samstagabend zu einem weiteren schweren Unfall. Zwei Autos verkeilten sich ineinander und eine Fahrerin musste aus ihrem Wrack geschnitten werden. Insgesamt wurden vier Menschen verletzt. Darunter auch Kinder. Hier lesen Sie mehr dazu.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagabend zwischen Eberdingen und Nussdorf (Kreis Ludwigsburg). Ein junger Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich mehrfach, zwei Mädchen wurden schwer verletzt. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

In Stuttgart-Süd kollidierte am Sonntag ein Motorradfahrer mit einem Auto. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Filderstraße musste gesperrt werden. Mehr zu dem Thema lesen Sie hier.